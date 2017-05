Polícia Militar participando ativamente do movimento Maio Amarelo

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar realizou na tarde de sexta-feira (12/05) uma Blitz Educativa na MG 111 km 94, município de Reduto, referente ao movimento Maio Amarelo, juntamente com o DEER/MG – Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Motogrupos: Peregrinos das Gerais e Águias Indomáveis.

Durante a operação educativa foram distribuídos diversos panfletos referentes à segurança no trânsito, com orientações diversas, com foco na prevenção a acidentes.

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Acompanhando o sucesso de outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e o “Novembro Azul”, os quais, respectivamente, tratam dos temas câncer de mama e próstata, o “Maio Amarelo” estimula você a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.

A marca que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma proposta de conscientização já idealizada e bem-sucedida, adotada pelos movimentos de conscientização no combate ao câncer de mama, ao de próstata e, até mesmo, às campanhas de conscientização contra o vírus HIV – a mais consolidada nacional e internacionalmente.

Participaram do movimento:

Polícia Militar Rodoviária: Cb Isaac

Polícia Militar de Meio Ambiente: Sgt Hott, Sgt Edmar

Corpo de Bombeiros: Cb Ferreira, Sd Cabidelli, Sd Wesley

Fiscais do DEER: Rita, Laila

Motogrupo: Peregrinos das Gerais, Águias Indomáveis

Cobertura da Imprensa: Jaílton Pereira

PM Manhuaçu MG