Compartilhar no Facebook

Na madrugada de sábado, 22/09, por volta das 02h00min, a polícia militar durante policiamento na XXI Festa do Cafeicultor, prendeu um casal que praticava tráfico de drogas no local do evento após receber denuncia anônima.

Os PMs lograram êxito, abordando o casal denunciado e encontrando com a mulher uma pochete porta moedas e no seu interior havia 5 invólucros contendo cocaína e 1 bucha de maconha.

Os autores foram conduzidos para a delegacia, onde foram autuados.

PM Caparaó MG