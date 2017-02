Polícia Militar realiza Operação Cidade Segura

Balanço Dos Resultados Do 11º BPM

Na terça-feira dia 31/01, a Polícia Militar desencadeou a Operação Cidade Segura nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. Foram realizadas batidas policiais, verificação de denúncias, cumprimento de Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão, blitz, corredores de segurança, dentre outras ações que objetivaram a contenção da criminalidade.

Com um efetivo de 203 policiais e 53 viaturas, o 11º Batalhão cumpriu 11 Mandados de Busca e Apreensão e quatro de Prisão. Quinhentos e quatro veículos foram fiscalizados, com destaque para a verificação de ônibus de viagens no Ponto de Apoio do Distrito de Realeza, em Manhuaçu, com a participação dos cães policias da Unidade.

Os policiais militares do 11º BPM surpreenderam mais uma vez com a grande quantidade de apreensão de armas de fogo, que totalizaram 21 armas.

Quanto à apreensão de drogas, o destaque da operação foi o recolhimento de 66 pedras de crack na casa de um autor de Tráfico de Drogas. Na casa dele ainda foram apreendidas 127 munições do total de 169 recolhidas durante toda a operação. Havia também 1167 reais em dinheiro escondidos em travesseiro, que foram apreendidos pela PM. Ainda foram apreendidas 15 buchas de maconha e 01 pino de cocaína.

Durante a operação 29 pessoas foram presas e 03 menores infratores apreendidos, dentre eles o adolescente que integrava uma quadrilha que cometeu vários assaltos nos últimos dias na região de Manhuaçu. Uma mulher que fazia parte do bando já havia sido presa após o roubo a um Motel em Manhumirim e outros dois integrantes foram presos na cidade de Ipanema, em virtude de Operação Policial. Foram recuperados diversos produtos roubados pela quadrilha.

Nos centros comerciais das cidades que estão sob responsabilidade do 11º Batalhão foram realizados corredores de segurança com vistas à inibição da ação de criminosos e verificação de situações suspeitas. E na cidade de Sericita e PM apreendeu 09 pássaros da Fauna Silvestre.

O saldo positivo da Operação Cidade Segura é resultado do grande esforço que a Polícia Militar tem feito para servir e proteger Minas Gerais.

