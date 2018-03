Preso após furtar bicicleta em Manhumirim

Um homem de 30 anos foi preso pela PM no dia 7 de março, após furtar uma bicicleta, no bairro Izidoro – Manhumirim.

A vítima acionou a PM relatou sobre o furto. Ela passou informações sobre as características do veículo e sobre as roupas do individuo que estava transitando com a bicicleta pela cidade, segundo informações passadas por uma testemunha.

O suspeito foi localizado pela Polícia na região central da cidade. Ele estava com a bicicleta furtada e foi abordado para uma verificação. Ele acabou confessando que participou do furto acompanhado por outro indivíduo.

A bicicleta foi apreendida e o autor foi preso e levado para a delegacia.

O segundo autor envolvido no delito está sendo procurado.

PM Manhuaçu MG