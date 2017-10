Preso autor de furto em loja de Manhuaçu

PM prende autor de furto e recupera peças de roupa

Durante a madrugada da terça-feira, 24/10, a Polícia Militar recuperou diversas peças de roupas furtadas em uma loja do bairro Santa Luzia. Um dos autores do furto foi preso e mais um indivíduo foi conduzido à delegacia por tentar atrapalhar a prisão do autor do delito.

As equipes policiais, que estavam de serviço, foram informadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) que dois indivíduos haviam quebrado a vidraça de uma loja e furtado várias peças de vestuário.