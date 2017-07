Preso foragido do assalto e homicídio de Santa Margarida

Compartilhar no Facebook

Daniel Rodrigues de Aguiar, conhecido como Playboy, foi preso no início da tarde de domingo, 16/07, na região próxima ao trevo da BR-116 em Orizânia.

Ele é o quarto elemento envolvido na morte do Cabo Marcos e o Vigilante Leonardo, na segunda-feira, 3/04, em Santa Margarida. Três homens foram presos no mesmo dia, horas após assaltarem os bancos Sicoob e do Brasil na cidade.

Segundo a PM, Daniel estava escondido numa casa próxima ao trevo de Orizânia. A residência foi cercada e, após o anúncio dos policiais, o autor saiu em meio a várias pessoas, incluindo crianças, que estavam na casa.

Após ser preso, disse onde havia escondido sua arma, que foi localizada atrás de um curral próximo.

Carlos Henrique Cruz – [email protected]