PRF inicia Operação Finados em todo o país

Fiscalização ocorre até domingo (5) e busca reduzir o número de acidentes nas estradas durante o feriado

A Operação Finados já está em vigor no país. Segundo o assessor de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inspetor Diego Brandão, todas as rodovias do país já estão sendo fiscalizadas. Em entrevista ao programa Revista Brasil desta quarta-feira (1), Brandão ressaltou que é necessário cuidar de vários detalhes antes de pegar a estrada e redobrar a atenção ao volante, já que o movimento no feriado se intensifica.

“Só no último feriado, em 12 de outubro, nós flagramos mais de 5.600 ultrapassagens irregulares. Essas ultrapassagens, hoje, respondem por uma boa parcela do número de acidentes”, alertou.

Diego lembrou, ainda, que a Operação Finados só vai ser encerrada à meia-noite de domingo.

Radioagência Nacional