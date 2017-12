Santa Margarida – PM age rápido e prende suspeito de homicídio

Desde a madrugada desta segunda-feira, dia 11/12, policiais militares trabalharam na prisão do homem que matou a ex-namorada, uma mulher de 41 anos, moradora do Centro de Santa Margarida.

Equipes policiais compareceram à residência da vítima após serem acionados pelo ex-namorado dela, o principal suspeito do crime.

O homem alegou que a filha da vítima havia ligado para ele dizendo que havia encontrado a mãe, muito ferida, caída na garagem da residência.

Esse cidadão foi detido pela Polícia Militar, pois figura como o principal suspeito do crime, uma vez que ele já havia ameaçado a vítima de morte e estava impedido judicialmente de se aproximar da mulher com que manteve um relacionamento por alguns meses.

De acordo com os relatos do Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, comandante do 11º Batalhão, que acompanhou todo o trabalho da PM na casa da vítima, “a perspicácia e profissionalismo da equipe policial militar foram fundamentais para a prisão do suspeito, pois o indivíduo esteve no local do crime e simulou estar consternado com a situação, sendo que ele havia praticado tal ato e depois ido para sua casa, onde tomou banho, escondeu as roupas ensanguentadas e jogou a faca em um córrego”.

As roupas sujas de sangue e a faca usada no crime foram encontradas e apreendidas pela PM.

A confissão da autoria do homicídio foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Civil que conduzirá os trabalhos de investigação e adotará as demais providências.

PM Manhuaçu MG