Simonésia – PM promove reuniões comunitárias em prol da segurança pública

Simonésia PM reunião comunitária

No primeiro dia do mês de setembro, policiais militares do 11º Batalhão reuniram-se com a comunidade das cidades de Santa Margarida e de Simonésia para tratar de assuntos relacionados à questão da segurança pública.

Na cidade de Santa Margarida, foi realizada uma reunião para a reativação do Conselho de Segurança Pública (CONSEP) do município, que estava desativado há 7 anos. O Tenente Marcelo Moreira, comandante do Pelotão da PM com sede em Matipó e também responsável pelo Destacamento PM de Santa Margarida, foi quem conduziu a reunião. Aproximadamente 50 pessoas estiveram presentes e demonstraram grande interesse em apoiar o trabalho realizado pela PM.

Em Simonésia, a Polícia Militar realizou uma reunião com os moradores do Córrego do Marreco, zona rural do município. O Tenente Leonardo Souto, comandante da Fração PM da cidade, falou sobre a atuação da Polícia frente ao aumento da criminalidade, sobre o Disque- Denúncia 181, sobre posse de armas de fogo, trânsito, abordagens policiais e ainda passou dicas de segurança específicas para os moradores da zona rural. Aproximadamente 70 pessoas participaram da reunião e tiveram a oportunidade de dar suas opiniões e esclarecer as dúvidas.

Assessoria de Comunicação Organizacional 11º BPM