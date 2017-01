Tráfico ilícito de drogas em Matipó

Na noite da segunda-feira 9/01, durante operação Batida Policial, foi realizada abordagem ao indivíduo Wemerson Carlos Silva, o qual estava em atitude suspeita. Durante busca pessoal foram localizadas 3 buchas de maconha que estavam dentro da cueca de Wemerson. Ele foi preso e conduzido ao Pelotão da Polícia Militar acompanhado das testemunhas para o registro da ocorrência.

Já no interior do Pelotão, foi informado ao indivíduo Wemerson de que seria realizada busca completa nele, que era para o indivíduo tirar a roupa para ser efetuada busca mais detalhada. Com isso, ele disse o seguinte: ” Vou adiantar para vocês, porque vocês vão encontrar mesmo, tem mais droga comigo”. Quando ele retirou a bermuda e a cueca, foram localizadas mais 3 buchas de maconha com ele.

Assim sendo, Wemerson foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de plantão em Manhuaçu, juntamente com as 6 buchas de maconha as quais estavam embaladas e a quantia de R$15,00 que estavam com ele, sendo autuado.

Durante a confecção da ocorrência, foi constatado que havia um mandado de prisão referente à Pensão Alimentícia para a testemunha Paulo Alexandre de Oliveira.

PM Matipó – MG