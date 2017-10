5ª Festa do Café valoriza produtores e anima comunidade em Palmeirinha

A noite de sábado foi de grande animação para a Comunidade Palmeirinha, com a realização da 5ª Festa do Café. Promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário, o evento teve total apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Manhuaçu e dos Vereadores Vantuil Martins e Elenilton Martins, além de comerciantes e instituições que atuam no setor de cafeicultura da região. A programação envolveu concurso de qualidade do café, shows musicais e o 5º Desfile Garota do Café, com expressiva participação do público.

A abertura do evento foi marcada pela apresentação da dupla sertaneja mirim ‘Denis e Jerris’. Em seguida, houve a divulgação dos resultados do 5º Concurso de Qualidade do Café de Palmeirinha.

5º Concurso de Qualidade do Café

Este ano, 74 produtores rurais se inscreveram para participar do 5º Concurso de Qualidade do Café de Palmeirinha, realizado na comunidade pela EMATER, em parceria com a Secretaria M. de Agricultura. No decorrer da festa, houve anúncio dos dez finalistas. O momento foi conduzido pelo Extensionista da EMATER, José Antônio do Nascimento, e acompanhado pelo Presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário, Valdecir de Oliveira; Secretário M. de Agricultura, Flânio Alves; Secretária de Cultura e Turismo, Gena Clara (rep. da Prefeita Cici Magalhães), e Vereador Vantuil Martins.

O cafeicultor Celso Antônio de Oliveira foi o grande campeão do concurso deste ano. Vencedor do 13º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais, em 2016, Celso é morador de Palmeirinha, e, agora coleciona mais um título. Também foram premiados os produtores: 2º colocado Eberson Carlos da Silva, 3º Claudinei Raposo; 4º Tamara de Fátima da Silva; 5º José Jacó Neto; 6º Edison Acácio; 7º Elisnei José da Silva; 8º Áureo da Silva Kelch; 9º Ercilei José de Oliveira e 10º Ivano da Silva.

Desfile Garota do Café

Logo após a premiação dos cafeicultores, deu-se início ao Desfile Garota do Café de Palmeirinha, com participação de candidatas de várias comunidades rurais e de Simonésia e Caratinga.

Na abertura, houve desfile da Garota do Café 2015, Samara Letícia Miranda (Palmeirinha). Em 2016, o concurso não ocorreu em razão das fortes chuvas.

Este ano, o desfile reuniu onze candidatas. O Corpo de Jurados foi integrado pela Secretária M. de Cultura e Turismo, Gena Clara; Sec. de Agricultura, Flânio Alves, e Extensionista da Emater, José Antônio Nascimento, que avaliou os quesitos beleza, carisma, simpatia e torcida.

A campeã deste ano foi a jovem Kênia do Rosário Lucas de Souza, da Comunidade Soledade, que recentemente conquistou o título de Garota Lucaense (Comunidade São Lucas) e Miss Dom Corrêa, na semana anterior.

O encerramento da programação deste ano ficou por conta da apresentação musical da Banda Cia. do Forró, que trouxe animado repertório sertanejo.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu