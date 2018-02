Álvaro Dias é contra rediscutir prisão após condenação em 2ª Instância

Os ministros do STF pensam em rediscutir a questão para favorecer Lula, mas o senador já

disse que sua posição é a favor do respeito ao que está na lei.

O senador Alvaro Dias, do Podemos, publicou em sua página no Facebook uma crítica ao fato de que ministros do STF estão planejando rediscutir a prisão após condenação em segunda instância.

O assunto voltou a tona logo após a condenação de Lula pelo TRF-4, na semana passada. O ministro Marco Aurélio Mello já se manifestou publicamente a favor da rediscussão, isso apesar de o STF já ter debatdo o tema duas vezes. É suspeito que queiram mudar a jurisprudência justamente agora com a condenação do ex-presidente petista.

A postagem do senador diz o seguinte:

A sociedade não aceita que a Justiça queira mudar a prisão após condenação em segunda instância apenas para beneficiar Lula. #ADComunicação

Álvaro Dias sempre fez oposição a Lula, isso desde que ele ainda era presidente. Por conta disso, tem sido duramente atacado pelas fileiras mais radicais da esquerda.