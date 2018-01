Após reunião na Câmara, SAAE adia nova forma de cobrança da água

A primeira reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Manhuaçu, na noite de quinta-feira, 18/01, foi bastante movimentada. Desde as 15h, os parlamentares, juntamente com a Prefeita Cici Magalhães; o Diretor do SAAE, Luiz Carlos de Carvalho e técnicos do CISAB (Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais) debaterem a nova forma de cobrança da tarifa de água. Além disto, na sessão no plenário, quatro projetos de lei, moções, requerimentos e indicações foram aprovados.

Os Poderes Legislativo e Executivo se reuniram a fim de discutir uma forma de amenizar o impacto que a nova forma de cobrança da tarifa de água gerou. Após muita analise, ficou definido que o reajuste só terá início na conta de abril de 2018 e mesmo assim com um desconto de 10% sobre o metro cúbico até junho. Além disso, o cliente que pagou ou irá pagar a nova conta, terá o valor restituído no próximo mês.

“Ficou constatado que quando fizemos o decreto no dia 8 de dezembro e demos um prazo de 30 dias para iniciar a cobrança, a leitura foi feita com referência ao consumo de dezembro. Ficou acordado que a cobrança de janeiro será feita pelo modelo antigo e, quem já pagou, terá esse valor como crédito na conta de fevereiro. A partir de março, na conta que vencerá em abril, começará a cobrança pelo novo modelo, só que será dado um desconto de 10% no valor do metro cúbico durante três meses”, destacou o diretor do SAAE, Luiz Carlos de Carvalho.

Nesta semana, os vereadores Administrador Rodrigo e Gilson César estiveram na sede do CISAB. Além disso, os dois e os vereadores Adalto do Sintracom e Cabo Ferreira visitaram a sede do SAAE.

Na reunião, foi definido o percentual de desconto de 10% para minimizar o impacto do reajuste atual. Os dados técnicos apresentados pelo SAAE e pelo CISAB mostram que a autarquia acumula um déficit de 60 mil reais mensais e isso inviabiliza investimentos e a expansão do sistema de abastecimento de Manhuaçu

Presente na reunião, a Prefeita Cici Magalhães admitiu que a mudança gerou um impacto maior do que o apresentando nas reuniões com o CISAB. “Entendemos que houve um equívoco na cobrança referente a dezembro e, ao longo dessa semana, fizemos várias reuniões com o SAAE e com o CISAB para chegar a esse entendimento. Infelizmente, o SAAE vem trabalhando com déficit, precisa de investimentos e isso deve ser resolvido”, destacou.

Entre os pontos levantados na reunião, o prazo de três meses vai permitir demonstrar os projetos de investimento e até sugerir alternativas para a tarifação de água em Manhuaçu.

Para o Presidente Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria” foi uma solução provisória para a questão da cobrança de água. “Acredito que a população teve a resposta para as cobranças que estavam sendo feitas. Nós ouvimos essas solicitações e todos os vereadores atuaram para solucionar isso junto com a Prefeita Cici Magalhães e o diretor do SAAE Luiz Carlos. Agora, com esse prazo, é preciso encontrar uma solução para garantir a sobrevivência do SAAE e também o pagamento justo dos consumidores pela água que utilizarem”, finalizou.

O presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, vereador Adalto de Abreu ressaltou que ficou acertado que a partir de abril, será feita uma nova tabela e será concedido um percentual de 10% por metro cúbico gasto. “Com a receita atual e sem arrecadar, o SAAE fica impossibilitado de continuar com as portas abertas. Foi verificado também que a autarquia está fechando com déficit todo mês”, detalhou o vereador Adalto.

Plebiscito para privatização

Por algumas vezes durante a sessão foi falando quanto a “privatização” do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), pelo fato da autarquia não tem como alto se sustentar. O vereador Adalto destacou também que há a possibilidade de ser feito um plebiscito para a população opinar se é a favor ou contra a privatização do SAAE, bem como o que acha do aumento para que o órgão possa realizar investimentos. “Defendo o reajuste, mas que seja de forma gradativa. Agora vender o SAAE ou não, a população vai decidir. Vai vender o SAAE para a COPASA, que tem uma água bem mais cara? Indagou o vereador preocupado.

Projetos Aprovados

Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera dispositivos da Lei nº 3.669, de 20 de fevereiro de 2017, que abre vagas junto ao Plano de Cargos. O projeto trata-se da redução de contratações constantes da legislação anterior, tendo em vista a posse nos cargos dos aprovados no concurso público 001/2014.

Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera a ementa da Lei nº 3.779, de 06 de dezembro de 2017, incluindo as autarquias municipais na legislação mencionada de diárias do Executivo Municipal.

Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o repasse de recursos financeiros à Associação de Mulheres de São Pedro do Avaí no valor de R$ 24.000,00 para manutenção de suas atividades assistenciais.

Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais.

Requerimentos

Rodrigo Júlio dos Santos

Requer ao CREAS relatório de todas as ocorrências ocorridas (positivas ou negativas) com profissionais deste Centro de Referência, bem como os profissionais que mantinham ou mantém vínculo com a Fumaph e que realizam atividades profissionais ligadas diretamente ao CREAS no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Requeiro ao CRAS relatório de todas as ocorrências ocorridas (positivas ou negativas) com profissionais deste Centro de Referência, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Requerer à Secretaria Municipal de Obras relatório técnico referente à situação atual das pontes na sede e nos distritos, haja vista as ocorrências de chuvas e atendendo ao Requerimento n° 17/2017, de 16/02/2017.

Moções

Rodrigo Júlio dos Santos

Moção de Reconhecimento

À Engenheira Civil Marilsa Inês Souza pelo profissionalismo na condução de seus trabalhos à frente do SAAE e pela atenção que tem dado à população quando solicitada.

Ao Centro Educacional de Manhuaçu (CEM) pela preocupação com o desenvolvimento da Educação no Município de Manhuaçu e pela inovação na oferta de novas modalidades de ensino.

Ao Grupo Pena pelo desenvolvimento que tem proporcionado a Manhuaçu através de seus negócios que extrapolam os limites de nosso município.

João Gonçalves Linhares Júnior

Moção de Pesar

Pelo falecimento do Sr. José de Souza Alves, em 15/01/2018.

Pelo falecimento do Sr. Marcos Lourenço Rosa, em 15/01/2018.

Indicações

Berenice Maria Ferreira de Souza

Indica a colocação de calçamento e construção de rede pluvial na Rua do Cemitério, Distrito de Ponte do Silva.

Reivindica a colocação de calçamento nas Ruas da Vila São José e Vila Formosa.

Solicita a reforma da E. M. de Vila Formosa.

José Geraldo Damasceno

Solicita o cascalhamento dos pontos críticos das estradas do Distrito de Ponte do Silva e do Córrego Boa Vista.

Indica a colocação de iluminação pública na Rua Romão Garcia de Amorim (Rua Boa Vista) e Rua Joel Leite Medeiros, em Ponte do Silva.

José Geraldo Damasceno e José Ferreira da Silva

Reivindicam a construção de quadra poliesportiva no Bairro Ponte da Aldeia.

Jorge Augusto Pereira

Reivindica a construção da sede própria da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Vilanova.

Indica a pavimentação da Rua Mangi Mendes, em Vilanova.

Solicita a pavimentação da Rua Anésio Bicalho de Moraes, em Vilanova.

Cléber da Penha Benfica

Indica a pavimentação da Rua Moisés Ribeiro Alves, trecho de aproximadamente 80 (oitenta) metros, Bairro Colina.

Solicita a colocação de quebra-mola na Rua Hilda Vargas Leitão, em frente à Creche da Fumpah, considerando o trânsito de veículos em alta velocidade que oferecem riscos à segurança das crianças, Bairro Alfa Sul.

Reivindica a colocação de saibro e patrolamento da estrada acima do Bairro Alpha Ville, no trecho em direção à fazenda do ex-prefeito Sérgio Breder.

Paulo César Altino

Solicita a construção de praça pública com a implantação de academia ao ar livre entre as Ruas Engenheiro Renato Bitarães, Paulino Mendes Dornelas e Marco Antônio Ribeiro, Bairro Bela Vista.

Indica a reforma da escadaria José Bertolace, situada na divisa com a Rua Beira Mata, Bairro Santa Terezinha.

Reivindica a revitalização e implantação de academia ao ar livre na Praça Martins Fraga (Parquinho), Bairro Sagrada Família.

Gílson César da Costa

Indica a possibilidade e legalidade de realização de estudo para que os servidores que farão o recadastramento do Programa Bolsa Família façam também no mesmo momento o levantamento se a família possui animais (cães e gatos) sem castrar, para que esse levantamento seja incluído na base de dados da Vigilância Ambiental.

Solicita a colocação de calçamento na Travessa Santa Mônica, em Vilanova.

Reivindica a colocação de calçamento na Rua das Palmeiras, em Vilanova.

Elenilton Martins Vieira

Indica o cascalhamento dos pontos críticos necessários da estrada de Realeza a Bom Jesus do Manhuaçuzinho e da estrada de Bom Jesus do Manhuaçuzinho a Palmeiras.

João Gonçalves Linhares Júnior

Reivindica a construção de contorno rodoviário na MG-111, no sentido de Simonesia para Reduto, considerando o intenso trânsito de veículos, com o objetivo de melhorar a infraestrutura viária.

Indica a criação de mercado municipal.

Rodrigo Júlio dos Santos

Indica a construção de Rede Pluvial e colocação de Calçamento ou Asfaltamento na Rua José Camilo Aguiar, no Bairro Bom Pastor.

Indica a construção de Rede Pluvial e Complementação do Asfalto na Rua dos Eucaliptos, no Bairro Santana.

Indico a construção de muro e adequação da via na Rua Wilson Silva, no Bairro São Jorge.

