Boas práticas na alimentação escolar, Manhuaçu obtém 2º lugar em MG

Manhuaçu conquistou a 14ª colocação nacional e o 2º lugar no Estado de Minas Gerais em concurso realizado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) por Boas Práticas da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar. A Prefeita Cici Magalhães recebeu a confirmação desta boa notícia, o reconhecimento de Manhuaçu em âmbito nacional, durante reunião no Gabinete, envolvendo a participação da Nutricionista Ana Paula Soares de Aguiar e Secretários Municipais de Agricultura, Flânio Alves da Silva, e de Educação, Luizaura Januário.

O bom exemplo de Manhuaçu foi reconhecido em todo o Brasil, a partir de iniciativa da Nutricionista Ana Paula Soares de Aguiar, Responsável Técnica da Secretaria Municipal de Educação junto ao PNAE ( Programa Nacional de Alimentação Escolar), que cadastrou o município, com as ações aqui desenvolvidas no concurso do FNDE.

No decorrer da reunião com a Prefeita, foi anunciado também que esta premiação nacional incluirá Manhuaçu no Caderno intitulado ‘Boas Práticas de Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar: criatividade e inovação na aplicação da Lei nº 11.947/2009’ (edição 2017), que será lançado no próximo mês, durante solenidade especial de premiação em Brasília (DF).

Boas práticas na alimentação escolar

Para a realização do concurso, o FNDE convidou as chamadas Entidades Executoras a participarem do processo de seleção de relatos de experiências exitosas da compra da agricultura familiar no âmbito do PNAE ( Programa Nacional de Alimentação Escolar).

No caso de Manhuaçu, foi apresentado pela nutricionista o relato com fotos da ACEAS (Associação Comunitária de Estudos e Ação Social), que beneficia diversos agricultores familiares com a comercialização de hortaliças, legumes, verduras, quitandas e cafés para a Administração Municipal e rede estadual de ensino, para distribuição nas escolas municipais e estaduais de Manhuaçu.

Além da publicação, o FNDE concederá placa comemorativa de reconhecimento e as Entidades Executoras e os autores dos relatos receberão a autorização para utilizar um Selo de Premiação nos materiais de divulgação impressa ou eletrônica.

Além de parabenizar à nutricionista e aos secretários por esta conquista, a Prefeita Cici Magalhães ressaltou a importância desta mobilização para a geração de renda nas comunidades rurais – a partir das compras governamentais para a merenda escolar-, a circulação de recursos financeiros no município com fornecedores locais, e, principalmente, quanto à boa qualidade dos alimentos servidos às crianças e adolescentes nas escolas.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu