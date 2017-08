Câmara de Manhuaçu aprova contratação temporária de Fiscais Tributários

Em reunião ordinária presidida por Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, na noite de quinta-feira, 3/08, a Câmara de Manhuaçu aprovou projeto de lei para contratação temporária e projeto de resolução que homenageia Policiais Civis. Além disto, moções, indicações e requerimentos foram aprovados. A Secretária de Cultura, Gena Clara, também participou da sessão e convidou os vereadores para a 6ª Jornada do Patrimônio Cultural, em Manhuaçu.

Foi aprovado projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação temporária de Fiscais Tributários para o município.

Também foi aprovado projeto de resolução, de autoria do vereador Juninho Linhares, que concede Diploma de Honra ao Mérito aos Policiais Civis que participaram da operação que culminou na prisão dos envolvidos no assalto aos Bancos Sicoob e Brasil, em Santa Margarida.

Requerimentos

Giovanni Mageste Hott

Requer da Prefeitura de Manhuaçu informações sobre a viabilidade de atendimento da indicação de nº 134/2017, de autoria do Vereador que subscreve, que reivindica a colocação de academia ao ar livre na Praça Martins Fraga (Parquinho), Bairro Sagrada Família, cópia anexa.

Gilson César da Costa

Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando informações sobre as marmitas fornecidas aos servidores, com envio de cópias dos contratos de licitação, informando quantos funcionários utilizam as marmitas, quantidade de marmitas, constando os valores empenhados e pagos de janeiro a julho de 2017.

Rodrigo Júlio dos Santos

Requer do SAMAL a limpeza de todas as PONTES do municipio de Manhuaçu, visto que as mesmas são utilizadas por muitos pedestres.

Requer da Secretaria Municipal de Obras a pintura de todas as PONTES do municipio de Manhuaçu.

Moções

João Gonçalves Linhares Júnior

Moção de Pesar

Pelo falecimento do Sr. Antônio Nagib Féres, em 21/07/2017.

Pelo falecimento do Sr. Vandercil Rodrigues de Faria, em 02/08/2017.

José Ferreira da Silva

Moção de Pesar

Pelo falecimento do Sr. Aurelino Silvestre Papa, em 21/07/2017.

Giovanni Mageste Hott

Moção de Congratulações

À ADESC (Agência de Desenvolvimento do Caparaó) pela idealização do projeto ‘Manhuaçu: uma região de imigrantes’, realizado em parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Manhuaçu e escolas estaduais, com apresentação dos estudantes feita na Feira Gastronômica e Cultural, no último dia 14/07/2017.

Rodrigo Júlio dos Santos

Moção de Reconhecimento

Ana Kelly de Souza – Professora na Escola Municipal da Ponte da Aldeia pela indicação de melhoria no abastecimento de água do Bairro Ponte da Aldeia.

Eva Juvenato – Presidente da Associação do Bairro Santana pela realização da Feira Cultural Comunidade do Saber e aos participantes (Ana Luiza Ferreira Teixeira, Ezequiel Henrique Ferreira Teixeira, Lauren Stefany Costa Barbosa e Scarlath Ferreira T. Marques, Raphaela Martins de Oliveira, Barbara Vitória Mariano Menezes, Vinícius Rodrigues da Costa, Dayvisson Mariano Silva, Arthur Felipe Marçal Mafortt, Glauber Marçal Mafortt, Narriman Marçal Mafortt Campos, Maria Clara Assunção, Rayandra de Lourdes Juvenato Fernandes).

Ao SAAE, através do Sr. Luiz Carlos de Carvalho e toda sua equipe técnica e operacional que fez intervenção no BAIRRO PONTE DA ALDEIA para solucionar um problema que há mais de dois anos vinha deixando os moradores sem o fornecimento integral de água.

Indicações

José Ferreira da Silva

Indica a colocação de três ou quatro postes de iluminação pública na Rua das Pedreiras, Bairro Bom Jardim.

Reivindica o cascalhamento da estrada do Córrego Piedade, em Vila Formosa.

Solicita a implantação de academia ao ar livre em Vila Formosa.

Elenilton Martins Vieira e José Ferreira da Silva

Indicam a colocação de calçamento da ponte do Córrego São Sebastião até o asfalto BR-262 a ponte do Rio Manhuaçu.

Elenilton Martins Vieira e João Gonçalves Linhares Júnior

Solicitam o asfaltamento da Ponte do Matadouro até a MG-111, Bairro Engenho da Serra.

Elenilton Martins Vieira e Cléber da Penha Benfica

Reivindicam operação tapa-buracos do Bairro Matinha até o Bairro Alphavile, Coqueiro Rural.

Juarez Cleres Elói

Indica a implantação de academia ao ar livre na Praça Silvério Afonso, em Sacramento.

Solicita a reforma ou construção de ponte, próximo à propriedade do Sr. Messias Leopoldo, em Sacramento.

João Gonçalves Linhares Júnior

Solicita a colocação de calçamento e construção de rede pluvial na Rua Moisés Ribeiro Alves, Bairro Colina.

Reivindica a construção de contorno rodoviário na MG-111, no sentido de Simonésia para Reduto, com o objetivo de melhorar a infraestrutura viária, considerando o intenso trânsito de veículos no local.

Indica a revitalização da Praça Elizabeth Espeschit, com a criação de área de lazer para realização de diversos eventos como a Feira Gastronômica, Bairro Pouso Alegre.

José Geraldo Damasceno, Berenice Maria Ferreira de Souza e Giovanni Mageste Hott

Indicam a construção de um banheiro público para atender aos usuários da ciclovia, próximo à passarela, no Bairro Bom Jardim.

José Geraldo Damasceno

Reivindica o desmembramento da unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bom Jardim, com a criação de outro posto de saúde no Bairro São Jorge, considerando a crecente demanda pelo serviço que tem ocasionado a alternância de atendimentos da equipe de saúde nas duas comunidades.

Gílson César da Costa

Indica a pavimentação da Rua Beatriz, em Bom Jesus de Realeza.

Reivindica o contato da Prefeitura de Manhuaçu com o Deputado João Magalhães para viabilização de recursos junto ao Governo do Estado de Minas Gerais, destinados à construção de um anexo à E. E. Vilanova, para funcionamento do ensino médio.

Rodrigo Júlio dos Santos

Indica a Prefeitura Municipal de Manhuaçu que adquira terreno e construa Escola Municipal na comunidade da Vila Formosa.

Indica a Prefeitura Municipal de Manhuaçu em parceria com o SAAE (equipe técnica e operacional) que faça a construção da Rede de Esgoto ligando a Escola Estadual Renato Gusman até a Avenida Nações Unidas no Bairro Bom Jardim.

Indica a Prefeitura Municipal de Manhuaçu, através da Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, SAAE e IEF, que faça uma análise técnica e ambiental para canalização de água, calçamento e complementação asfáltica na entrada da Casa de Acolhimento Bom Samaritano que fica localizada ao lado do Corpo de Bombeiros na entrada do Bairro Alfasul.

Assessoria de Comunicação CMM