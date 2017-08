Câmara de Manhuaçu aprova repasse para eventos

Compartilhar no Facebook

Em reunião extraordinária presidida por Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, no final da tarde de terça-feira, 15/08, a Câmara de Manhuaçu aprovou três projetos de lei relacionados a repasses financeiros para eventos esportivos e culturais.

O primeiro projeto aprovado autoriza o Poder Executivo a promover repasse de recursos financeiros à Federação de Taekwon-do do Estado de Minas Gerais, na forma de cota patrocínio no valor de 3 mil reais para subsidiar a realização da 1ª Copa Café de Taekwon-do, que ocorrerá no dia 03 de setembro de 2017.

Em seguida, foi aprovado projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover repasse de recursos financeiros ao Trail Clube Manhuaçu no valor de 7 mil reais para subsidiar a realização do 2º Cross Country do TCM, que ocorrerá neste domingo, 20/08.

Também foi aprovado projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover repasse de recursos financeiros à Associação Comunitária de Radiofusão de São Sebastião do Sacramento para realização do Festival de Música Popular de Sacramento.

Assessoria de Comunicação CMM