Câmara de Manhuaçu debate sobre trânsito e aprova Código Tributário

Em reunião ordinária sob a presidência de Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, na noite de quinta-feira, 21/09, a Câmara de Manhuaçu debateu sobre o trânsito e aprovou o projeto de lei que trata do Código Tributário. Ainda foi aprovado projeto de resolução que homenageia a Escola Estadual de Manhuaçu. Moções, indicações e requerimentos também foram aprovados.

Trânsito

A Presidente da AMOCENTRO (Associação dos Moradores do Bairro Centro de Manhuaçu), Patrícia Sad, foi até ao Legislativo para tratar da lei Municipal nº 3252/2012 que regula o horário de carga e descarga no centro da cidade. Ela também falou sobre o trânsito no geral.

“Temos recebido na associação diversas reclamações sobre o trânsito e como moradora de Manhuaçu também vejo este problema. O trânsito está muito complicado. Pedimos as autoridades que tomem providências quanto a estas questões e principalmente quanto ao cumprimento da lei de carga e descarga que já ajudaria muito deixando o trânsito fluir livremente”, descreveu Patrícia.

Projetos aprovados

Aprovado projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo com emenda do Vereador Gilsinho que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Manhuaçu. O projeto foi discutido durante meses pelos parlamentares em reuniões informais na Câmara a fim de chegar a um denominador comum. A Prefeita, Cici Magalhães e o Secretário de Fazenda, Claudinei Domingues, acompanharam a votação no Legislativo e explicaram a função do projeto que trata da arrecadação do município a fim de converter em melhorias para a cidade.

De autoria dos vereadores Giovanni Mageste Hott, Rogério Filgueiras Gomes e Berenice Maria Ferreira de Souza, foi aprovado projeto de resolução que concede Diploma de Honra ao Mérito à Escola Estadual de Manhuaçu pelos seus 45 anos de fundação.

Requerimentos

Adalto de Abreu Cavalcante

Requer envio de ofício a Secretaria Municipal de Obras, solicitando informações sobre a instalação da academia ao ar livre, Bairro São Vicente.

Elenilton Martins Vieira

Requer parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu e o 11º Batalhão de Polícia Militar, visando à presença efetiva de policiamento nas proximidades das Escolas Públicas Municipais nos horários de início e encerramento das aulas.

Moções

Adalto de Abreu Cavalcante

Moção de reconhecimento a Sra. Marizy Helena Nunes Loures Vasconcelos, pelos trabalhos prestados como cordenadora da APS.

Rodrigo Júlio dos Santos

Moção de Congratulações

À União Bancária Atlética (UBA), através de seu Presidente Saulo Delano Durães Garcia, pelos 38 anos de fundação completados em 21/09.

A todos os profissionais Administradores e Contadores de Manhuaçu pela passagem do Dia do Administrador comemorado em 09/09 e Dia do Contador celebrado em 22/09.

Ao Jornal Tribuna do Leste, por meio de seu Diretor Geral Pe. José Raimundo SDN, pelos 45 anos de fundação em 30/09.

Giovani Mageste Hott

Moção de Congratulações ao escritor José Olinto Xavier da Gama pela publicação do livro ” Capítulos da História do Vale do Manhuaçu”.

Jorge Augusto Pereira

Moção de Pesar

Pelo falecimento do Sr José de Sales Dutra, pai da Diretora da Escola Municipal de Vilanova

Indicações

Paulo César Altino

Solicita a construção de Praça Pública entre as Ruas Engenheiro Renato Bitarães, Paulino Mendes Dornelas e Marco Antônio Ribeiro, Bairro Bela Vista.

Solicita a colocação de iluminação pública na Rua Ananci Alves, Bairro Santa Luzia.

Indica a colocação de iluminação na Rua Bela Vista, Bairro Santa Luzia

José Ferreira da Silva

Reivindica o desentupimento de bueiros na Avenida Agenor de Paula Salazar, em frente à Escola Municipal e Igreja Católica, considerando os riscos de surgimento de doenças por causa de água parada, Bairro Ponte da Aldeia.

João Gonçalves Linhares Júnior

Indica a colocação de asfaltamento na Viela Bonsucesso, Bairro Santa Terezinha.

Gílson César da Costa

Reivindica a construção de um novo campo de futebol em Vilanova.

Indica a construção de rampa de acesso para o 2º andar da E. M. de Vilanova.

Cléber da Penha Benfica

Indica a colocação de academia ao ar livre próximo a caixa d´água, Bairro Santa Terezinha

Indica a colocação de academia ao ar livre no Bairro Matinha

Solicita a colocação de braço de iluminação e luminária em dois postes situados na Rua José Bertolace de Barros, próximo aos nºs 427 e 480, Bairro Santa Terezinha.

Rogério Filgueiras Gomes e Rodrigo Júlio dos Santos

Solicitam a limpeza e pintura de todas as pontes da cidade.

Rogério Filgueiras Gomes

Colocação de placas de sinalização para indicar Bairros e cidades vizinhas.

Elenilton Martins Vieira

Colocação de academia ao ar livre para o Córrego do Coqueiro Rural, próximo ao salão da catequese e igreja da comunidade.

Indica o asfaltamento/calçamento da Rua Alcides Cândido Oliveira e da Rua Projetada localizada entre a Rua Alcides Cândido Oliveira e Rua Santo Antônio, Palmeiras.

Elenilton Martins Vieira e Juarez Cléres Elói

Solicitam asfaltamento, iniciando na propriedade do Sr. Ari Prata até Palmeiras e de Palmeiras a Sacramento.

Adalto de Abreu Cavalcante

Indica a colocação de iluminação pública na Viela Raimundo Paulo Tavares, Bairro São Vicente.

José Geraldo Damasceno e João Gonçalves Linhares Júnior

Solicita a colocação de corrimão ou barra de proteção e alteração da via para sentido único na rua paralela ao cemitério municipal.

Antônio Aparecido Viana

Reivindica ao SAAE limpeza periódica e proteção permanente da caixa d’água instalada no Bairro São Francisco de Assis, com a higienização e colocação de cerca e vigia no local, para melhoria e segurança do serviço de armazenamento e distribuição, com o objetivo de prevenir riscos à saúde e evitar que pessoas estranhas tenham acesso a esse importante reservatório público que abastece grande parte da cidade.

Rodrigo Júlio dos Santos

Indica a adequação do piso da Viela da Luz, no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Solicita a adequação do calçamento na subida para cachoeira Sette, próximo à propriedade do Sr. Neném Eduardo.

Indica à Prefeitura de Manhuaçu que implante através da Secretaria de Saúde e da Vigilância Ambiental o programa de esterilização de cães e gatos no sistema público municipal em conjunto com o programa de promoção da guarda responsável destes animais.

