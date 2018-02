Câmara de Manhuaçu devolve mais de 1,8 milhões de reais para a Prefeitura

A Câmara de Vereadores de Manhuaçu devolveu o valor de 1.807.461,40 milhões de reais para a Prefeitura durante reunião na tarde de sexta-feira, 2/02, no gabinete da Prefeita Cici Magalhães.

Participaram do momento o Presidente do Legislativo, Jorge do Ibéria e os vereadores Juninho Linhares, José Eugênio, Vantuil Martins, Cleber da Matinha, Giovanni Mageste, Juarez Elói e Elenilton Martins. Além disto, secretários municipais e funcionários da prefeitura também prestigiaram a reunião.

O Presidente do Legislativo, Jorge do Ibéria, comentou sobre a economia feita em sua administração. “A gente fica muito feliz com este momento, pois só vemos notícias ruins nos jornais sobre o destino do dinheiro público e a Câmara de Manhuaçu dá um exemplo diferenciado. Estamos fazendo esta economia desde o início do meu mandato e quero agradecer todos os funcionários e vereadores que ajudaram a fazer esta economia. Pretendemos continuar o trabalho economizando o dinheiro público. Temos certeza que a Prefeita Cici fará excelentes investimentos no município”, salientou.

A Prefeita Cici Magalhães falou sobre o bom relacionamento entre os Poderes Executivo e Legislativo. “A minha palavra é de agradecimento ao Presidente Jorge do Ibéria e a todos os vereadores por terem feito esta economia num momento difícil para o país. Isto pra gente representa muito. O dinheiro será muito bem empregado nas questões públicas”, concluiu a Prefeita.