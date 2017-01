Câmara de Manhuaçu participa de reunião sobre segurança pública em Vilanova

Compartilhar no Facebook

Presidente da Câmara de Manhuaçu, Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, participou de reunião realizada pelo CONSEP Distrital (Conselho Comunitário de Segurança Pública), na noite desta terça-feira, 24/01, no salão paroquial da igreja católica do Distrito de Vilanova, em Manhuaçu, a fim de debater sobre segurança pública e reforçar o policiamento no distrito.

Os moradores alegam que o consumo de drogas está aumentando e vivem com medo devido a violência. Outro assunto importante foi à implantação de uma base de Polícia Militar para poder melhorar a segurança e a qualidade de vida das pessoas que lá residem.

Para o Presidente da Câmara foi uma oportunidade dos moradores apresentarem as demandas aos órgãos competentes. “Foi um momento muito importante em que os moradores tiveram oportunidade para desabafar em relação a violência que nosso distrito está passando. Agradecemos também a Polícia Militar que ouviu a todos, respondeu as dúvidas e agora aguardamos as providências”, comentou Jorge.

Na opinião da maioria, para solucionar o problema é necessário vontade das lideranças e principalmente a conscientização de toda a população. Todas as reivindicações e sugestões do grupo sobre foram repassadas aos órgãos de segurança pública para que posteriormente tomem as providências cabíveis.

O encontro foi liderado pelo presidente do CONSEP, Edilson Gomes e contou com a participação do Comandante da 272ª Cia PM de Realeza, Tenente Souto; Sargento Marcos Goulart, Sargento Barbosa, Cabo Bruno Dutra, Cabo Lopes e Cabo Giovani.