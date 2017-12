Câmara de Vereadores de Manhuaçu homenageia 51 Policiais do 11º BPM

A Câmara de Manhuaçu entregou, na noite da quinta-feira, 14/12, os Diplomas de Honra ao Mérito e de Cidadania Honorária do Município a personalidades do meio político, religiosos, esportistas, militares, professores, líderes comunitários, empresas e entidades que se destacaram no ano de 2017.

A importância da sessão solene se traduz no reconhecimento do Poder Legislativo aos cidadãos e cidadãs que colaboram com o desenvolvimento de Manhuaçu, são exemplos éticos e de responsabilidade para com o próximo.

Na noite de quinta-feira, 51 policiais militares do 11º Batalhão foram homenageados com a concessão do Diploma de Honra ao Mérito devido à atuação da PM no assalto a dois bancos de Santa Margarida em julho deste ano, quando um policial e um vigilante foram mortos e três autores foram presos no dia do roubo.

O Diploma de Honra ao Mérito é prestado em reconhecimento ao trabalho pessoal e profissional ou mesmo desenvolvido por empresa ou instituição que se destacaram, além de suas obrigações, no desempenho de ações sociais, educativas, empresariais e culturais, representando e valorizando o nome de Manhuaçu.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Manhuaçu.

