Clube de Tiro Guardiões do Caparaó é declarado de utilidade pública

Vereadores de Manhuaçu aprovam projeto que declara de utilidade pública o Clube de Tiro Guardiões do Caparaó e resolução que homenageia o SAMAL pela limpeza do Rio Manhuaçu

Em reunião ordinária presidida por Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, na noite de quinta-feira, 5/10, a Câmara de Vereadores de Manhuaçu aprovou três projetos de lei, quatro projetos de resolução, moções e indicações.

Antes da aprovação dos projetos, aconteceu homenagem ao escritor José Olinto Xavier da Gama pela publicação do livro “Capítulos da História do Vale do Manhuaçu” que recebeu Moção de Congratulações das mãos do vereador Giovanni Mageste.

Outra homenagem foi feita pelo Projeto TEAR (Tiro Esportivo Adaptado e de Alto Rendimento) em que o Presidente do Clube de Tiro Guardiões do Caparaó, Wilson Ferreira de Moura, entregou medalhas aos atletas premiados no Campeonato Brasileiro e Mineiro de Tiro Esportivo.

Projetos de lei

Aprovado projeto de lei de autoria do vereador Cabo Ferreira que declara de Utilidade Pública Municipal o CTGC (Clube de Tiro Guardiões do Caparaó).

Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o repasse de recursos financeiros à Associação e Ação Social do Bairro São Vicente.

Também foi aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a promover repasse de recursos financeiros à Associação dos Professores de Educação Física de Manhuaçu na forma de cota patrocínio.

Projetos de resolução

Aprovado projeto de resolução de autoria dos vereadores José Geraldo Damasceno, João Gonçalves Linhares Júnior, Paulo César Altino e José Eugênio de Araújo Teixeira que concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Diretor do SAMAL, Eron Elias da Silva, pela coordenação dos trabalhos, e à equipe de servidores da autarquia que está procedendo com a limpeza do Rio Manhuaçu, na cidade, e do Ribeirão da Cabeluda, no Distrito de São Pedro do Avaí.

Também foi aprovado projeto de resolução de autoria de autoria do vereador Juninho Linhares que concede o Diploma de Cidadão Benemérito ao empresário Renato Valentim Moreira.

Aprovado projeto de resolução de autoria de autoria do vereador Juninho Linhares concede o Título de Cidadão Honorário ao jogador Ricardo Gomes da Silva (Ricardo Baiano).

Também de autoria do do vereador Juninho Linhares foi aprovado projeto de resolução que concede o Diploma de Honra ao Mérito à Orteconte Contabilidade pelos seus 50 anos de existência.

Moções

Rodrigo Júlio dos Santos

Moção de Pesar

Pelo falecimento da Sra. Eva Rodrigues Miguel, em 21/09/2017.

Moção de Reconhecimento

Ao CEO Renato Valetim pelo espírito empreendedor e pela iniciativa da criação do Boston City Brasil na cidade de Manhuaçu.

Moção de Reconhecimento

Ao Projeto Novo Horizonte através de todos os seus integrantes pelo belo trabalho social desenvolvido em parceria com a Paróquia Bom Pastor em prol das crianças menos favorecidas.

Moção de Congratulações

Ao CRC-MG que há 70 anos atua para garantir excelência, ética e transparência na prestação dos serviços contabéis no Estado de Minas Gerais e principalmente em Manhuaçu-MG.

Moção de Congratulações

Ao dia da Pessoa Surda que foi comemorado no dia 26/09/2017 através do Sr. Alexandre Pascoal de Oliveira Medeiros que é o primeiro professor de Educação Física surdo com formação superior.

Indicações

Cléber da Penha Benfica

Solicita reparos do calçamento na Rua Alda Policarpo Silva – Bairro São Jorge, com a verificação de possível vazamento considerando os sinais de afundamento/rebaixamento do piso e surgimento de trincas nas calçadas do logradouro.

José Geraldo Damasceno

Reivindica a colocação de oito luminárias na Rodovia dos Estudantes, no trecho próximo à Sokimica, no Chacreamento do Sr. Zé Vicente.

Indica à prefeita para que entre em entendimentos com o Diretor do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para que, esta autarquia, no uso de suas atribuições atue com frequência e constância na fiscalização, monitoramento e acompanhamento de condições de conservação, manutenção e acontecimentos de qualquer fato na barragem do Córrego Manhuaçuzinho e também as caixas de manutenção da adutora, que podem causar prejuízos no abastecimento de água no município.

João Gonçalves Linhares Júnior

Solicita a modificação de rede para extensão de postes equipados e instalação de luminárias equipadas na Rua dos Eucaliptos, Bairro Santana.

Indica a modificação de rede para extensão de postes equipados e instalação de luminárias equipadas na Rua Santo Antônio, Bairro Engenho da Serra.

Reivindica a modificação de rede com extensão de vãos de rede e instalação de luminárias equipadas na Rua Neide Celeste Maurício, Bairro Bom Jardim.

Rodrigo Júlio dos Santos

Indica a construção de um reservatório de água de grande capacidade entre os Bairros Pinheiro e Colina para atender as atuais demandas em face a falta de água que ocorre nestes dois bairros e bairros vizinhos.

Indica que seja feito o nivelamento correto na entrada da Rua Pedro César da Costa no Bairro São Vicente, visto quando ocorrem chuvas a enxurrada desce toda nesta. Sendo feito um novo nivelamento na entrada da mesma o problema será solucionado.

Indica a abertura da rua atrás da APAE visto que a mesma hoje tem um grande fluxo de veículos oriundos do Bairro Alfa Sul e neste local houve uma queda de barranco e o mesmo está atrapalhando o fluxo dos veículos.

Assessoria de Comunicação C.M.M.