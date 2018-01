Combate a novo incêndio criminoso na usina de lixo de Manhuaçu

Funcionários do SAMAL trabalham há mais de 24 horas no combate a novo incêndio criminoso em parte da área da usina de lixo de Manhuaçu. O local amanheceu em chamas no domingo.

De acordo com o SAMAL, atearam fogo em parte do lixão entre a noite do dia 20 para o dia 21/01. Já no domingo cedo, uma equipe do SAMAL esteve no local tentando conter o fogo e evitar que ele avançasse para outros montes de lixo.