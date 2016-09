Conheça as atribuições de Prefeitos e Vereadores

Prefeitos cuidam da administração e vereadores das leis; entenda as funções

No dia 02 de outubro os brasileiros irão às urnas em todos os municípios para escolher seus prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que faz exatamente um prefeito e um vereador. Confira no texto abaixo as atribuições de cada um.

Prefeito

Entre as atribuições exclusivas do prefeito estão a limpeza pública, a manutenção de praças e ruas e a manutenção do trânsito. Outras tarefas são feitas em parceria com o governo estadual e federal. Saúde: as prefeituras cuidam do primeiro atendimento nos postos de saúde e nas grandes emergências. Pra realizar esse serviço, elas recebem o repasse federal de verbas do SUS.

Na área de saneamento básico, as prefeituras atuam em parceria com os Estados e na educação, a obrigação do município é cuidar das creches e do ensino fundamental. Segurança não é responsabilidade do prefeito, deve ser garantida pelo Estado e pela União. Os municípios podem criar guardas municipais que cuidam apenas da manutenção da ordem pública e da preservação do patrimônio municipal. Em algumas cidades as guardas auxiliam a Polícia Militar (PM) e utilizam armas não letais.

Para realizar essas tarefas, a prefeitura conta principalmente com o dinheiro arrecadado com o IPTU (Imposto predial e territorial urbano) e com o ISS (Imposto Sobre Serviços).

A outra parte dos recursos vem do Fundo de Participação dos Municípios, um fundo gerenciado pela união que determina a participação dos municípios de acordo com sua população.

Vereador

Na administração da cidade, o vereador é o poder legislativo. É ele quem geralmente propõe os projetos de lei de abrangência municipal. Os vereadores têm como principal função propor leis para melhorar a cidade, além de fiscalizar o poder executivo. Cabe ao vereador fiscalizar e criar leis além de fiscalizar com rigor a aplicação dos recursos públicos pela prefeitura.

Confira a reportagem de Juliana Maya da Radioagência Nacional sobre as atribuições de um vereador: