Conselho de Desenvolvimento Rural abre trabalhos de 2018 em Manhuaçu

O CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável) de Manhuaçu realizou a primeira reunião do ano na manhã da segunda-feira, 8/01. O Secretário Municipal de Agricultura, Flânio Alves, também participou do encontro que abriu a agenda de trabalhos de 2018.

Presidida por Daniel Corsetti, a entidade é composta por conselheiros que representam mais de quarenta comunidades rurais, além de órgãos governamentais do setor.

O conselho mantém agenda de reuniões mensais, organizadas em espaço cedido pela Câmara de Vereadores, no Bairro Alfa Sul. O CMDRS é um órgão deliberativo criado por meio de Lei Municipal. Ele articula os interesses dos agricultores e das agricultoras familiares e dos poderes públicos municipais, estaduais e federais. É responsável pela elaboração de políticas para o desenvolvimento sustentável do município.

De acordo com a Presidente da Comissão de Estradas e Chefe de Gabinete do Município, Sandra Cerqueira, as reuniões do CMDRS ocorrem em duas etapas. A primeira parte trata da pauta das comissões internas da entidade. Em seguida, ocorre a plenária, com os assuntos a serem apreciados e votados pelo conselho.

A reunião desta segunda-feira teve como pauta principal a definição dos componentes de cada uma das cinco comissões, que agora são integradas pelos seguintes conselheiros:

à Comissão de Estradas: Daniel Corsetti, Dayse Dias, Vanderlei Calegário, Paulo Círio, José Arthur, José Gomes, Adelson do Carmo, Sandra Cerqueira, Altair Almeida, Clediomar Rodrigues, José Carlos Sampaio, Aurélio da Silva e Thiago Braga (EMATER).

à Comissão Saúde: Maria Lúcia Dutra, Adão Saturnino e José Cesário;

à Comissão de Produção Agropecuária: Flânio Alves, Mônica Cristina, João Batista e José Antônio Nascimento (EMATER);

à Comissão de Saneamento Básico: Isaura da Paixão, Erci Batista, Ailton de Souza, Alexandre Ribeiro e Katya Lousada (EMATER);

à Comissão de Educação: Sandro Moretti, Norival Bento, Geraldo Moreira e Paulo César (EMATER).

Na próxima reunião, está prevista a eleição dos presidentes destas comissões, entre outras questões.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu