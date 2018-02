Conselho Municipal de Trânsito de Manhuaçu planeja a primeira conferência

A diretoria do Conselho Municipal de Trânsito de Manhuaçu se reuniu, na terça-feira (20/02), para iniciar o planejamento da primeira conferência da entidade, que acontece no dia 24 de março. Além de traçar diretrizes que nortearão os trabalhos nesta data, os conselheiros decidiram a criação de comissões temáticas e quais assuntos serão discutidos no dia. O objetivo da I Conferência Municipal de Trânsito é dar posse aos novos conselheiros eleitos e, principalmente, captar a vontade popular quanto às soluções para o presente e futuro do trânsito de Manhuaçu. É através destas discussões que as críticas serão colhidas e, posteriormente, executadas pelo Departamento Municipal de Trânsito, que já está sendo estruturado. O presidente do Conselho Municipal de Trânsito, delegado de Polícia Civil Carlos Roberto Souza, acredita que a participação das pessoas na conferência é fundamental. “Se você está preocupado com um desenvolvimento viável para o trânsito da nossa cidade, deve participar das discussões conosco. Acredito que somente com a união de esforços de vários segmentos da sociedade é que teremos informações suficientes para executar ações que vão de encontro com os anseios e soluções para este que é um dos problemas mais complexos do município”, avaliou Carlos. O comandante da 72ª Companhia de Polícia Militar de Manhuaçu, capitão Jésus, afirma que ao municipalizar o trânsito da cidade, o usuário será o mais beneficiado. “Parte dessa municipalização é a conferência e isso vai ser de extrema importância para a população. Vamos traçar ações que vão perdurar por muito tempo. Com 140 anos, Manhuaçu precisa repensar e discutir novamente o trânsito o evento em março será crucial para isso”, disse Jésus.

EIXOS TEMÁTICOS

A I Conferência Municipal de Trânsito terá quatro eixos temáticos. Um deles será sobre acessibilidade e mobilidade urbana, que tratará de um trânsito mais humano, voltado para pessoas com deficiência física, auditiva e com dificuldade de locomoção. Outro tema muito importante é o debate a respeito das mudanças necessárias para que se tenha um transporte público mais eficaz e ágil. O terceiro eixo temático tratará do transporte de cargas e de passageiros na região urbana. Isso inclui vans escolares, transporte coletivo, dentre outros. O quarto e último assunto a ser discutido abrange sinalização e normatização do trânsito de Manhuaçu. De acordo com o vice-presidente do conselho e secretário de Planejamento, Bruno Spínola, a participação popular é de suma importância nestas discussões. “Pedimos que todos os usuários do trânsito de Manhuaçu venham participar conosco da I Conferência. É fundamental ouvirmos as críticas, sugestões e informações que cada um tem e que pode contribuir para fazermos, juntos, um trânsito mais viável para todos. São essas colaborações que irão ajudar a construir o projeto do Departamento Municipal de Trânsito para o ano de 2018 e 2019”, comentou Bruno. As inscrições para participar da I Conferência Municipal de Trânsito poderão ser feitas através do site da Prefeitura, a partir de semana que vem, ou presencial no Paço Municipal.

Secretaria de Comunicação de Manhuaçu