Consulta sobre construção do Museu do Café em Manhuaçu

Construir ou não construir o museu do café na Praça Dr. César Leite? A Prefeitura de Manhuaçu lança consulta popular para saber a opinião dos manhuaçuenses a respeito da realização da obra. De acordo com convênio firmado em gestão anterior, o museu somente poderá ser construído na conhecida praça do hospital. A Administração Ouvir para Governar quer saber se a população é favorável ou contrária ao empreendimento. A votação já pode ser feita no site oficial do Município. Cada pessoa vota uma única vez, utilizando o seu CPF.

Desde janeiro de 2017, quando iniciou seu mandato à frente da Administração Ouvir para Governar, a Prefeita Cici Magalhães tem se esforçado junto ao Governo Federal para obter a autorização para construir o museu do café em outro local que não seja a praça do hospital. No entanto, o referido convênio, firmado em 2016, especifica em seu objeto: ‘Museu do Café Praça Dr. César Leite’, o que restringe sua construção somente a este local.

No memorial descritivo da obra, consta que para sua construção será necessária a retirada de cinco palmeiras da Praça Dr. César Leite (com autorização da Secretaria do Meio Ambiente), além do reposicionamento do parquinho ali existente para o canto do jardim (próximo à esquina com Rua José Ribeiro Sobrinho). Se construído, o museu ocupará área de 320 m² e ficará instalado entre o Espaço Cultural Só-Arte e o Colégio Tiradentes de Polícia Militar.

O convênio junto ao Governo Federal para a construção da obra possui valor global de R$ 465.568,79. De acordo com o projeto, o museu do café ‘tem a proposta de expor fisicamente ou eletronicamente a história, as características, curiosidades e demais elementos que favorecem o conhecimento e a cultura deste produto consumido mundialmente’.

A votação poderá ser feita até o próximo dia 20 de Março. A Prefeitura de Manhuaçu quer saber a opinião da população e conclama a todos para colaborarem, em um gesto cidadão de participação popular.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu