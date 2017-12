Corpo de Bombeiros de Minas Gerais forma 487 novos soldados

Compartilhar no Facebook

Recém-formados serão distribuídos por todo o estado para reforçar o efetivo das unidades operacionais

O Mineirinho, em Belo Horizonte, foi palco da formatura de 487 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A solenidade foi marcada pela emoção de formandos e de seus familiares. Os novos soldados serão distribuídos por todo o estado para reforçar o efetivo das unidades operacionais.

O contingente será utilizado também para a inauguração dos novos postos avançados, dentro da política de expansão da corporação, que objetiva a presença do bombeiro militar em mais municípios mineiros.

O comandante-geral do CBMMG, coronel Cláudio Roberto de Souza, destaca a relevância da chegada dos soldados para o serviço operacional: “O reforço desses militares em nosso efetivo representa a renovação, eficiência e melhoria no tempo resposta do atendimento de ocorrências. Esperamos deles a coragem, a técnica, a ousadia e principalmente o compromisso”.

Os militares passaram por um curso com duração de quase nove meses e, nesse período, absorveram todos os valores que são precisos para ser um bombeiro militar. Segundo o comandante da Academia de Bombeiros Militar (ABM), coronel Cleberson Pereira Santos, esses princípios serão demonstrados pelos novos soldados no atendimento à sociedade.

“É ensinado aos alunos na academia que é necessário aprender a servir. A academia e o seu corpo de instrutores servem aos alunos para que no futuro eles possam servir com hierarquia, disciplina e profissionalismo a nossa sociedade”, explica o coronel Santos.

O comandante da ABM ainda enfatiza que o último CFSd inovou ao aliar a tecnologia às instruções para os discentes. “Conseguimos propor nesse curso uma formação que uniu a tecnologia ao trabalho em equipe. Entretanto, os valores que continuam em evidência são: a força de vontade, a abnegação, o amor à Corporação e a honra de vestir a farda do CBMMG, isto nunca vai mudar”, conclui.

Os formandos tiveram como paraninfo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Olavo Machado Junior, que, em pronunciamento, salientou a importância da corporação para os mineiros.

“Os novos bombeiros militares de Minas Gerais iniciam uma valorosa missão. Uma atividade nobre, entendida e apreciada por todos os mineiros como de importância fundamental para o bem estar e para o desenvolvimento do nosso estado”, diz Machado.

Ingressar nas fileiras do CBMMG é sonho de muitas crianças. O soldado Rodrigo, que irá trabalhar em Uberlândia, buscou alcançar esse objetivo e, após a formatura, comemorou com os familiares essa conquista. “Estar aqui é uma oportunidade única. Estou muito feliz de fazer parte dessa Corporação”, enalteceu.

Ao final da cerimônia, antes do tradicional fora de forma, um rapel realizado por instrutores do CFSd fez a plateia vibrar.

Coordenado pela ABM, o CFSd foi realizado nas cidades de Belo Horizonte e Contagem. Os soldados foram capacitados para o atendimento a ocorrências de combate a incêndios, resgates, salvamentos em altura, aquático e terrestre.