Creche do Bairro Santa Luzia foi reformada

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Manhuaçu concluiu as obras de reforma da creche do Bairro Santa Luzia. Na tarde de sexta-feira, 22/09, a Prefeita Cici Magalhães visitou a instituição, em acolhedora reunião com pais, direção e equipe pedagógica.

A creche Santa Luzia atende aproximadamente 100 crianças, com idade entre 04 meses e 03 anos e 11 meses de idade, em período integral (07h às 17:30h).

A Coordenadora da Creche Santa Luzia, Maria Ister Corrêa Mendes, agradeceu à Prefeitura pelas melhorias consolidadas no local. Ela destacou que esta renovação da estrutura física possibilitará melhores condições de atendimento às crianças e seus familiares e também para o trabalho dos profissionais que ali atuam no dia-a-dia.

A Prefeita Cici Magalhães ressaltou o compromisso da Administração Municipal em oferecer educação de qualidade para a população, na cidade e das comunidades rurais. Cici também mencionou a recente premiação de Manhuaçu junto ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), com a conquista da 2ª colocação no Estado e 14ª no Brasil por ‘boas práticas da agricultura familiar para a alimentação escolar’ e a construção de três novas creches do Programa Pró-Infância, do Governo Federal, em Santo Amaro, Vilanova e próximo ao CAIC (B. Alfa Sul). As obras estão em execução.

Também estiveram presentes a esta solenidade, os Vereadores Paulo César Altino, Berenice Ferreira e João Gonçalves Linhares (Juninho Linhares); Chefe de Gabinete Sandra Cerqueira; Secretários Municipais Luizaura Januário (Educação), Cristina Miranda (Administração), Gena Clara (Cultura e Turismo) e Bruno Spínola (Planejamento); Diretores Municipais Enos Viana Santana (Transportes) e Dilma Resende (Educação), além de equipes da Secretaria de Educação, pais e crianças.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu