Dia de Campo movimenta Comunidade dos Diniz

Um novo Dia de Campo foi realizado em Manhuaçu, desta vez atendendo às famílias que residem na Comunidade dos Diniz, no Distrito de Dom Corrêa. A Prefeita Cici Magalhães participou do evento e destacou a atenção da Administração Municipal com o fortalecimento da agricultura, por meio de atividades positivas como esta que levam conhecimento e troca de experiências para o meio rural.

O Dia de Campo foi realizado pela ACEAS (Associação Comunitária de Estudos e Ação Social do Córrego dos Diniz), em parceria com a Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Manhuaçu, CMDRS, Emater, Coorpol, Câmara de Vereadores, Sindicatos dos Trabalhadores e dos Produtores Rurais e juventude local, entre outros apoiadores.

O bom exemplo de organização entre os agricultores da Comunidade dos Diniz foi apresentado no decorrer da programação, com a palestra ‘Comercialização: parceria entre a associação e a cooperativa’, ministrada por Denise Perígolo (Rede de Intercâmbio) e Ana Lúcia da Silva (Coorpol).

As famílias de cafeicultores e visitantes presentes também assistiram às palestras ‘Forma de organização da agricultura familiar e produção segura dos alimentos’ (Andréia Luiza Alves de Melo – Coord. do Grupo das Mulheres – e Maria Lúcia Dutra Rocha – Coordenadora da VISA); ‘Integração entre comunidades do município de Manhuaçu: processos no manejo dos produtos no pós-colheita’ (Nilton, Farausto e Vanderli – parceiros do projeto – e Sirlei Renata Sanfelice – Extensionista da Emater) e ‘Meio Ambiente: produção sem agrotóxico, destino correto do lixo’ (Nilton, parceiro do Projeto, e Valéria Abneder – Gestora Ambiental). Outro atrativo foi a exposição de trabalhos artesanais por parte de representantes da Associação dos Agricultores e Agricultoras de São Geraldo (Gavião).

Além da Prefeita Cici Magalhães, também estiveram presentes os Secretários Flânio Alves da Silva (Agricultura), Cristina Maria Miranda (Administração), Giuzaina Gregório (Ação Social), Gena Clara Gil Alcon (Cultura e Turismo) e Luizaura Januário (Educação); Chefe de Gabinete, Sandra Cerqueira; Presidente da Câmara, Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), e Vereador Vantuil Martins; Diretora M. de Educação, Dilma Resende; Mobilizadora do Senar, Isaura da Paixão; Presidente do CMDRS, Daniel Corsetti; Gerente Regional da Emater, Rômulo Mathozinho de Carvalho; Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Roberto Rodrigues Muniz, e Presidentes das Associações Comunitárias dos Diniz, Francisco Diniz Neto, e de São Geraldo (Gavião), Marilza Damásio, entre outras lideranças.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu