Documento Nacional de Identidade vai substituir CPF e título de eleitor

Cerimônia de lançamento teve a presença de Temer e Gilmar Mendes

O presidente Michel Temer participou nesta segunda-feira (5/02) do lançamento do Documento Nacional de Identificação (DNI), que une por enquanto o CPF e o título de eleitor.

Sancionado em 2017 por Temer, o projeto está ainda na versão piloto, ou seja, em fase de testes. O novo documento será inicialmente usado apenas por servidores do Ministério do Planejamento e do Tribunal Superior Eleitoral. Eles poderão fazer o download do documento através do aplicativo disponível por Android e iOS e validar em postos que ficarão nos dois órgãos.

Entre os diferenciais apresentados pelo DNI está a possibilidade de verificação através da leitura digital do QR Code, que será alterado a cada vez que o aplicativo for aberto. Uma marca d’água que ficará ao lado e embaixo da fotografia também será alterada a cada acesso. O objetivo das medidas é diminuir fraudes ou falsificações.

Durante o lançamento, o presidente Michel Temer comentou quais os principais objetivos da criação do documento.

“Este é um momento revelador da modernização em que passa o estado brasileiro. E é dever de todos nós colocarmos a evolução tecnológica a serviço do cidadão. A intenção é de que o DNI venha concentrar vários documentos em um único. Teremos menos papel e a vida de todo mundo ficará mais fácil.”

Já o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou que o documento utiliza de forma mais eficiente os recursos públicos, além de diminuir a burocracia e eliminar as chances de duplicidade.

“Hoje é um dia histórico. Essa obra só foi possível graças a esse espírito de cooperação. Não se trata, a priori, de suprimir documentos.”

A expectativa é de que o DNI esteja disponível para toda a população a partir de julho.

O presidente Temer utilizou a conta pessoal no Twitter para comentar o lançamento do DNI e afirmou que o documento coloca o Brasil na vanguarda da identificação digital.

O Brasil se moderniza com o lançamento do Documento Nacional de Identidade. O #DNI vai concentrar vários documentos num só. Com menos papel a nossa vida ficará mais fácil. pic.twitter.com/AExhzWRrTk — Michel Temer (@MichelTemer) February 5, 2018

Reportagem Raphael Costa