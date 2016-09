O Jornal das Montanhas entrevistou os cinco candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Manhuaçu para a gestão de 4 quatro anos, que se inicia no dia 1º de janeiro de 2017. Fizemos 5 perguntas para cada candidato, abordando projetos que cada um gostaria de deixar como legado para o município. Outro problema abordado por nós, são os altos alugueis pago pela prefeitura. O terreno de Realeza que fora comprado para o IFET e Hospital Regional. A última foi a critério de cada candidato, colocar em suas considerações finais o que acharam mais conveniente abordar.

Entrevista com a candidata a prefeita de Manhuaçu Maria Imaculada

Jornal das Montanhas: Manhuaçu tem 5 candidatos a prefeito. Por que você acha que o eleitor deva votar em você?

Maria Imaculada: Em primeiro lugar, eu acho que devem votar em mim e Mauricio Júnior, porque somos filhos de Manhuaçu, amamos Manhuaçu e o momento é propício para mudar, no Brasil inteiro o povo deseja mudança. Nós estamos pagando um preço muito alto pela corrupção e essa corrupção vem desses grupos que vem mandando há muitos anos no município. Esse partidarismo se uniu para roubar a população, então, agora é hora de refletir, as pessoas precisam analisar que é hora de mudar e mudar para valer. Os eleitores não podem deixar voltar estes candidatos que já foram tirados do poder, eles já tiveram oportunidades e a história está aí para mostrar. Precisamos renovar com pessoas novas, que realmente vão valorizar o dinheiro público, pessoas que amam Manhuaçu e valorizam o ser humano.

JM: Qual é o seu principal projeto para Manhuaçu?

Imaculada: Meu projeto para Manhuaçu é uma transformação dessa cidade, escolhemos para nós um novo caminho, um caminho diferente, esse caminho tem nos mostrado que Manhuaçu precisa de muita mudança. De uma ponta a outra, você encontra tanta injustiça, tanta crueldade, os comerciantes sofrendo com coisas que já eram para ter sido resolvida. Vejo que o momento é oportuno da gente fazer uma coisa diferente, e mostrarmos que somos capazes de fazer. Eu já mostrei que sou capaz de fazer diferente, eu fui presidente da Câmara Municipal em 2007 e 2008, e ganhei o premio nacional de melhor presidente da Câmara naquele ano, porque eu valorizei o dinheiro público, valorizei as pessoas, ouvi as pessoas, tudo isso é um conjunto de coisas que Manhuaçu precisa.

JM: A prefeitura paga alugueis caríssimos de imóveis ocupados por escolas, postos de saúde e secretaria. Seu plano de governo trata desse assunto?

Imaculada: Sim, nosso plano de governo trata desse assunto, na parte que fala das obras, nós vamos tentar fazer uma mudança nisso ai. Nós precisamos ouvir a sociedade, porque é um projeto que às vezes beneficia uma pessoa e prejudica as outras. Precisamos construir um imóvel para o município e nós temos espaço para isso. Primeiro pensamento nosso, e está em nosso plano de governo é transformar aquela rodoviária em centro administrativo, só que andando por Manhuaçu, conversando com as pessoas, precisamos dialogar, uma parte da população quer a outra não, então mudança vão acontecer mais de acordo com a vontade popular, o povo tem que ser ouvido, se a população tivesse sendo ouvida há anos, Manhuaçu não teria chegado ao caos que chegou.

JM: Qual seu plano para o terreno de Realeza que foi comprado para o IFET e Hospital Regional?

Imaculada: Nós precisamos fazer uma avaliação daquele terreno, uma vez que o IFET virou, nem sei o que mais, porque os cursos que prometeram para a população eles não vieram, vieram outros cursos e pouquíssimos também. Precisamos aumentar esses cursos, e aquele terreno, mais para frente, ele vai servir para plantio, para agro técnico, então nós temos que avaliar, ouvir as pessoas e fazer o que for melhor para a população, aquele terreno terá o seu destino na hora certa.

JM: Em suas considerações finais. O que mais você gostaria de dizer ao povo de Manhuaçu?

Imaculada: O que eu tenho para falar para o povo de Manhuaçu é que por ser filha de Manhuaçu, amar Manhuaçu, e por ter sido vereadora por vinte anos e conhecer os clamores das pessoas de Manhuaçu, eu espero que o povo de Manhuaçu na hora de votar vote no 40 Imaculada e Mauricio Júnior, porque eles nos conhecem, eles sabem do que somos capazes de fazer pelo povo. Quero aqui completar deixando uma mensagem para todos os manhuaçuenses, Manhuaçu precisa andar para frente, Manhuaçu não pode mais andar para trás.

Por Devair Guimarães de Oliveira