O Jornal das Montanhas entrevistou os cinco candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Manhuaçu para a gestão de 4 quatro anos, que se inicia no dia 1º de janeiro de 2017. Fizemos 5 perguntas para cada candidato, abordando projetos que cada um gostaria de deixar como legado para o município. Outro problema abordado por nós são os altos alugueis pago pela prefeitura. O terreno de Realeza que fora comprado para o IFET e Hospital Regional. A última foi a critério de cada candidato, colocar em suas considerações finais o que acharam mais conveniente abordar.

Entrevista com o candidato a prefeito de Manhuaçu Vinícius de Resende

Jornal das Montanhas: Manhuaçu tem 5 candidatos a prefeito. Por que você acha que o eleitor deveria votar em você?

Vinícius de Resende: Primeiramente por que Vinícius de Resende e Tia Cléa, realmente representam a verdadeira mudança, os outros candidatos como nós sabemos, já tiveram oportunidades de serem prefeito, vice-prefeito e vereador e nós estamos nos candidatando pela primeira vez ao cargo de prefeito na certeza que a política precisa mudar. É triste ver o cenário político nacional e também o municipal sobre turbulências de diversos tipos e nós vamos ser diferentes, nós não estamos aqui para prometer, nós somos contra a corrupção, contra o apadrinhamento, nós realmente vamos dar oportunidade a todos, vamos fazer uma administração participativa e transparente acima de tudo, por esse e outros tantos motivos que nós estamos pedindo que acreditem no nosso projeto, porque Vinícius de Resende e Tia Cléa são os únicos nomes que realmente representam a renovação da política municipal.

JM: Qual é o seu principal projeto para Manhuaçu?

Vinícius – Nosso principal projeto para Manhuaçu é fazer diferente do que todos os candidatos fizeram. Manhuaçu precisa avançar muito mais, e vai ser com obras estruturais, vai ser com mais atenção em saúde e em especial atenção também na educação, porque é daí que nosso futuro nasce, com investimento na saúde e na educação, com atenção voltada à segurança pública que muito incomoda no nosso município e vamos trabalhar arduamente. Em fim buscando soluções não só para segurança mais para o nosso trânsito, o nosso meio ambiente, haja vista que nenhum governo se preocupou com a nossa água e estamos ai a mercê de um colapso seja na captação, na distribuição e no abastecimento de água.

JM: A prefeitura paga alugueis caríssimos de imóveis ocupados por escolas, postos de saúde e secretaria. Seu plano de governo trata desse assunto?

Vinícius: Nosso plano de governo esta disponível tanto no cartório eleitoral, como na nossa Fanpage no Facebook, ele trata de diversos assuntos pontuando 19 pontos: dentre eles de forma mais especificas e outros de forma mais abrangentes. O nosso plano esta sempre aberto a novas adequações, mais no que tange a essa reestruturação ele também é contemplado. Essa realidade desses alugueis infelizmente já vem dessa política tradicional, não apenas do atual governo mais de todos esses outros candidatos que tiveram a oportunidade de governar essa cidade ou de ser vereador e fiscalizar. Nós Vinícius de Resende e Tia Cléa, como tenho dito, representamos a verdadeira mudança, vamos buscar combater esses gastos desnecessários muito deles inclusive são pagos para que o imóvel fique fechado e nós vamos usar os espaços que nós já temos para realocar as secretarias e os órgãos dos quais dependem de ajuda da prefeitura, vamos ter total atenção com isso porque dinheiro público é coisa séria.

JM: Qual seu plano para o terreno de Realeza que foi comprado para o IFET e Hospital Regional?

Vinícius: Nosso plano é dar continuidade a todos os projetos desse atual governo e de outros governos que a população e a administração entenderem que são viáveis e importantes. Eu particularmente sou formado no IFET, na Escola Federal de Barbacena, onde, na época tive que ir a Barbacena estudar técnica de agropecuária e tenho certeza que Manhuaçu precisa avançar muito nesse sentido. Aquela área pode ser sim perfeitamente aproveitada para o IFET, para a construção de um laboratório de campo. Bem como Manhuaçu precisa sim, ter olhos para um Hospital Regional, um hospital onde visa atender não só a nossa população mais a população circunvizinha, pois, Manhuaçu é cidade polo, haja vista que Realeza, é um entroncamento muito importante, eu também acredito que a localização daquele imóvel está num ponto estratégico, mas a questão do hospital precisa ser melhor analisada e antes da construção daquele hospital precisamos resolver nossos problemas cruciais da nossa saúde dentro do município, nos distritos e na zona rural.

JM: Em suas considerações finais. O que mais você gostaria de dizer aos leitores de Manhuaçu?

Vinícius: Eu gostaria, de apenas pedir uma oportunidade, Vinícius de Resende e Tia Cléa, o número 20 do Partido Social Cristão (PSC), vem com uma forma diferente de fazer política, nós dispensamos apoio de algumas figuras e até empresas, pois nós não vamos comprometer o nosso governo com interesses próprios de usos hediondos, mas nós temos certeza que vamos governar para os eleitores e todo o povo de Manhuaçu. A política precisa mudar e com Vinícius de Resende e Tia Cléa, a política vai mudar. É nesse sentindo que estamos trabalhando e tenho certeza que nossa voz vai chegar em todos os cantos e a população vai saber decidir que precisamos da mudança, mas temos que ter mudanças para melhor, não podemos retroagir. Manhuaçu pode muito mais do que é, Manhuaçu precisa melhorar, Manhuaçu é uma potência como tenho dito, mas falta uma administração moderna voltada para o século XXI.

Por Devair Guimarães de Oliveira