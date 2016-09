Ex-prefeito de São Tomé das Letras é denunciado por crime eleitoral

A Polícia Civil e o Ministério Público de Minas Gerais investigaram por crime eleitoral, o ex-prefeito e candidato ao cargo nas próximas eleições, José Roberto da Silva (PSD), em São Tomé das Letras, no Sul de Minas. A ação resultou na denúncia do suspeito, que foi aceita pelo Judiciário em Três Corações.

Segundo Inquérito Policial, o candidato, com a colaboração de outras três pessoas, inseriu declarações falsas em Requerimentos de Registro de Candidatura. Os quatro foram denunciados pela inserção de declaração falsa em documento público, para fins eleitorais (artigo 350 do Código Eleitoral). O ex-prefeito também foi denunciado por fazer uso de documento falsificado (artigo 353 do Código Eleitoral).

De acordo com as investigações, o ex-prefeito, diante da necessidade de apresentar à Justiça Eleitoral candidatas ao cargo de vereador, uniu-se a presidente de partido da base aliada para lançar falsas candidaturas. Para tanto, falsificaram as assinaturas de duas mulheres nos Requerimentos de Registro. Outros dois denunciados são secretários de comitê de campanha, e, segundo o promotor de Justiça Victor Hugo Rena Pereira, cooperaram para a consumação do delito, uma vez que eram responsáveis pela coleta das assinaturas. A documentação com as assinaturas falsificadas foi apresentada ao Cartório Eleitoral em Três Corações