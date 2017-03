Família na Praça estará em São Sebastião do Sacramento

Compartilhar no Facebook

Um dia inteiro dedicado às famílias, com diversas atividades de lazer e de prestação de serviços, acontecerá no distrito de São Sebastião do Sacramento, neste domingo, 2 de abril. A iniciativa é uma mobilização conjunta entre a prefeitura de Manhuaçu, o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu.

A programação tem início às 8 horas da manhã e deverá prosseguir até às 16 horas, na Praça Silvério Afonso. Serão disponibilizadas diversas ações nas áreas de:

Saúde – Aferição da pressão arterial, corte de cabelo, exame de vista, teste de glicemia e vacinação contra febre amarela;

– Aferição da pressão arterial, corte de cabelo, exame de vista, teste de glicemia e vacinação contra febre amarela; Arte e Cultura – apresentações culturais e musicais, palhaços e malabares, fotografia da família, oficinas de artesanato, materiais recicláveis e de recorte e colagem, pintura em rosto, oficina de balões e caça ao tesouro;

– apresentações culturais e musicais, palhaços e malabares, fotografia da família, oficinas de artesanato, materiais recicláveis e de recorte e colagem, pintura em rosto, oficina de balões e caça ao tesouro; Jogos esportivos – Tapembol, vôlei, peteca, futebol, handebol e jogo dos passes;

– Tapembol, vôlei, peteca, futebol, handebol e jogo dos passes; Rua de Lazer – Cama elástica, corrida de saco, gincanas, pula-pulas, tiro ao alvo, além de outras atividades como distribuição de pipoca e algodão-doce.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu