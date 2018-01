Funcionários das creches participam de curso sobre primeiros socorros

Profissionais que atuam nas creches municipais de Manhuaçu participam de um treinamento especial sobre primeiros socorros às crianças, na sede do Corpo de Bombeiros. O treinamento teve início na manhã da segunda-feira, 29/01, e prosseguirá até sexta-feira, alcançando a um público de 328 servidores, que trabalham na cidade e nos distritos.

Em outubro do ano passado, quando a população ficou comovida com o terrível crime ocorrido na creche da cidade de Janaúba, no Norte de Minas Gerais, a Prefeita Cici Magalhães mobilizou as Secretarias de Educação, Administração, Planejamento e de Obras, além de coordenadores, para uma reunião com o comando do Corpo de Bombeiros, com o intuito de reforçar a segurança e ações preventivas em geral nas creches de Manhuaçu.

O curso que ocorre esta semana é uma das propostas que se consolidam. Na capacitação, os participantes aprendem a como proceder corretamente para socorrer crianças com idades entre 4 meses e 4 anos. O treinamento tem como objetivo ensinar os funcionários sobre os procedimentos a serem tomados com crianças no caso de algum acidente sofrido por elas, como: engasgos, quedas, paradas cardiorrespiratórias entre outros.

A Secretária Municipal de Educação, Luizaura Januário Ferreira de Oliveira, e o Comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Flávio Motta, se pronunciaram na abertura do curso, na parte da manhã, saudando aos participantes.