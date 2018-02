Governo deve garantir empréstimo de R$ 1 bilhão ao Rio

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo está trabalhando para garantir um novo empréstimo ao estado do Rio de Janeiro de cerca de R$ 1 bilhão, vindos dos royalties do petróleo.

Meirelles deixou claro que ainda não há um pedido oficial dos recursos e que essa solicitação tem de vir das Forças Armadas, que é quem está no comando da segurança do Rio no momento.

Meirelles afirmou que há verbas disponíveis dentro do Orçamento para as ações das Forças Armadas. E lembrou que um outro empréstimo, de quase R$ 3 bilhões, já foi concedido ao Rio no fim do ano passado, antes mesmo da intervenção, para ajudar na recuperação financeira do estado.

Radioagência Nacional