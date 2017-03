Jovens se voluntariam para revitalizar praça em Manhuaçu

Jovens de Manhuaçu participantes do grupo EAC (Encontro de Adolescentes com Cristo), da Paróquia Bom Pastor, decidiram realizar gestos religiosos e sociais concretos, neste período de Quaresma. Uma das ações escolhidas foi o ato voluntário de revitalizar a Praça Maria e Nilton de Aguiar, na Rua Júlio Bueno. Para se ter uma ideia, os jovens elaboraram até mesmo a maquete eletrônica do Projeto de Paisagismo do local.

A Prefeita Cici Magalhães recebeu a visita dos jovens profissionais, a arquiteta e urbanista Larissa Ferreira Evangelista e o advogado, Dr. Yuri Lucas de Oliveira Bittencourt, no Gabinete. Os jovens solicitaram que a prefeitura proceda com a limpeza e mão de obra para a preparação do local. Cici elogiou esta iniciativa dos jovens e se prontificou a auxiliá-los nesta ação, disponibilizando os serviços e materiais solicitados.

Os serviços de revitalização deverão ocorrer no domingo, 26, com início na parte da manhã. De acordo com Larissa e Dr. Yuri, o grupo de jovens realizará também um trabalho de ação social de conscientização junto à comunidade, reforçando a importância da união de todos para a conservação do espaço público.

“O espaço público é uma extensão do quintal da casa das pessoas. É um cuidado com a casa comum, que precisamos ter. Queremos retornar à praça, já revitalizada, uma semana depois, no dia 02 de Abril, para apresentarmos palestra sobre coleta seletiva e a Campanha da Fraternidade. Ficamos muito felizes com a acolhida dada pela Prefeita Cici ao nosso projeto, e, ela disse que ficou feliz ver a juventude empenhada em trabalhar voluntariamente pelo serviço público. Temos ainda outros círculos do EAC que ficaram responsáveis por outros gestos concretos”, destacaram Larissa e Dr. Yuri.