lista da Odebrecht tem 316 nomes

Políticos de 24 partidos aparecem nas planilhas apreendidas pela Polícia Federal como beneficiários de repasses da empreiteira para campanhas eleitorais de 2012 e 2014

As planilhas apreendidas pela Polícia Federal na casa de um ex-executivo da Odebrecht listam repasses a pelo menos 316 políticos de 24 partidos, revelando ser ainda mais longa do que a estimativa inicial onde havia a informação de que 200 políticos haviam sido citados.

Sigilo

O juiz Sergio Moro, mesmo após a divulgação do conteúdo das planilhas da Odebrecht, decretou sigilo dos autos do processo da Lava Jato que contêm os documentos. Segundo o magistrado, é necessário o envio do material para o Supremo Tribunal Federal (STF) “para continuidade da apuração em relação às autoridades com foro privilegiado”. Os papeis eram públicos até a manhã de quarta-feira (23).

