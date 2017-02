Manhuaçu busca parceria para capacitação de jovem aprendiz

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social realiza reunião com Instituto Pater para capacitação de jovem aprendiz

A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social representada pela Secretária Giuzaina Gregório convocou uma reunião ampliada com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDDCA, Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS, Conselho Tutelar, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS para apresentação do Instituto PATER que tem a finalidade de Formação Profissional e seu objetivo é capacitar Jovens Aprendizes com um elevado padrão de qualidade para o mercado de trabalho.

O principal desafio é encontrar um modelo perfeito para cada um de nossos aprendizes e cada uma de nossas empresas parceiras, onde o jovem receba uma formação de qualidade, tornando-se um profissional que possa ser absorvido pela empresa responsável por sua captação.

O representante do Instituto Pater, João Franco afirma, “Por tudo isso, somos uma das maiores instituições formadoras de Jovens Aprendizes do país, contribuindo de forma efetiva e constante para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, para o aumento da produtividade das empresas e, consequentemente, para a evolução do país como todo”.

A Secretária Giuzaina, avaliou a reunião que foi muito produtiva para nossa cidade uma empresa séria com a capacidade de ofertar para nossos usuários da política de assistência social um serviço para os jovens que a cada dia estão mais vulneráveis com relação a capacitação profissional e sua inserção no mercado de trabalho. E demonstra a grande preocupação da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social com relação ao fortalecimento das políticas públicas no âmbito da Assistência Social da nossa cidade.

