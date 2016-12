Manhuaçu recebe mais de 2 milhões em recursos de ação contra a união

O Prefeito Nailton Heringer, acompanhado dos procuradores do município, Antônio de Carvalho e Dângelo Maurício, esteve em Belo Horizonte segunda-feira 19/12, com o objetivo de garantir mais um recurso para Manhuaçu. Trata-se de uma ação movida pelo município contra a União, ainda no ano de 1986, durante a gestão do prefeito Fernando Maurílio Lopes, com a finalidade de obter a participação nas receitas do Imposto Único Sobre Energia Elétrica, IUEE. Passados trinta anos e tendo ganho a causa, Manhuaçu garante mais de 2,3 milhões de reais para seu cofre.

“Nós tomamos consciência dessa ação há pouco tempo e viemos tratando dela nos últimos seis meses” – explica o prefeito Nailton Heringer. “E, finalmente, tivemos o êxito de receber esse valor, decorrente dessas parcelas do IUEE, que na época era ínfima, mas no decorrer desses 30 anos, com os juros e as correções, chegou a esse valor, exatamente R$2.306.826,79” – prossegue. “Esse recurso vem num momento muito bom, fim de ano, pagamento de 13º, férias, salário de dezembro, enfim, período em que vivemos um momento nacional crítico na economia. E desde terça-feira, 20, esse dinheiro já está depositado na conta da prefeitura para ser usado, e também esperamos que faça parte de um saldo que entregaremos para o próximo governo” – conclui Heringer.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu