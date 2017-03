Novo Conselho de Proteção e Defesa do Consumidor de Manhuaçu

A Prefeita Cici Magalhães nomeou os membros do novo Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Manhuaçu – COMPDECON.

A cerimônia foi realizada no Gabinete do Paço Municipal com a presença dos representantes dos diversos segmentos que integram a nova instância de apoio do Procon Manhuaçu.

O objetivo do conselho é dar ao consumidor de Manhuaçu a garantia de que as relações de consumo estabelecidas com fornecedores e fabricantes sejam respeitadas. “O Procon de Manhuaçu tem trabalhado com processos administrativos e diariamente temos decisões, que muitas vezes não agradam as empresas. Elas interpõem recursos administrativos e a função do conselho é analisar e julgar isso tudo”, explica o Coordenador Geral do Procon Manhuaçu, Dr. Alex Barbosa de Matos. Além do representante do Procon, foram empossados os seguintes membros:

Representantes da Secretaria Municipal de Educação : Titular – Maria Leidiane Silva e Suplente – Valéria de Junqueira Tasca Rocha

Representantes da Vigilância Sanitária de Manhuaçu : Titular – Maria Lúcia Gomes Dutra Rocha e Suplente – Ana Paula Amaral Costa Teixeira

Representantes da Secretaria Municipal de Fazenda : Titular Semeão Valentim de Carvalho e Suplente – Fernanda de Lourdes Rodrigues Gomes

Representantes da 6ª Delegacia Regional de Segurança Pública de Manhuaçu : Titular – Adline Ribeiro e Suplente – Lucas Félix Gaspar

Representantes do 11º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais : Titular: Tenente PM Luiz Fabiane Hott e Suplente – Tenente PM Amilton José Dias Júnior

Representante da Procuradoria Jurídica de Manhuaçu : Titular João Leandro Faria Andrade e Suplente Carlos Cézar Sacramento Reis.

Representantes do Conselho das Associações de Moradores de Manhuaçu (Coamma) : Titular – Ornei Barbosa Soares e Suplente: Vasco Fernando Mota Rodrigues

Representantes da 54ª Subseção da OAB/MG : Titular – Rafaela Chaves Fialho e Suplente – Luiza Amorim Ferreira

Representantes da Associação dos Contabilistas de Manhuaçu : Titular Pedro Pena Soares e Suplente – Daniel Gerhard Batista

Representantes da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Manhuaçu: Titular – Ronaldo Garcia Marques e Suplente – Fernando Chaves Teixeira

Representantes da Maçonaria de Manhuaçu : Titular – Jesus Marcos de Assis e Suplente – Paulo Cesar de Assis Pires

Representantes do Rotary Club de Manhuaçu: Titular – Marli Rodrigues De Oliveira Vitor e Suplente – Carla Beatriz Ferreira Courradesqui

A Prefeita Cici Magalhães destacou a satisfação em empossar o novo conselho e ressaltou que a proposta da atual Administração de Manhuaçu é ouvir para governar. “Queremos dar voz aos conselhos e entidades para que possam ajudar a construir o governo participativo. Ao ver esse conselho formado, fico satisfeita com interação que ele vai permitir entre o poder público e a sociedade civil”, destacou.