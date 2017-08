Novo prédio do Fórum de Manhuaçu é inaugurado

A Prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães e o Vice-prefeito Renato Cezar Von Randow (Renato da Banca) participaram da solenidade de inauguração oficial do novo prédio Desembargador Alonso Starling, na manhã de quinta-feira, 24/08. A cerimônia que envolveu expressiva participação de membros do Judiciário, vereadores, secretariado municipal e representantes de diversos segmentos sociais, também marcou o início das atividades do CEJUSC (Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania).

Presidida pelo Vice-Presidente do TJMG Desembargador Saulo Versiani Penna e pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Manhuaçu Dr. Vinícius Dias Paes Ristori, a cerimônia teve a presença do desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, atualmente superintendente administrativo do Tribunal de Justiça, do Desembargador Edison Feital Leite e do juiz Maurício Pinto Ferreira (que atuaram em Manhuaçu), Presidente da Câmara Jorge Augusto Pereira, Presidente da OAB/Manhuaçu Alex Barbosa de Matos, a Promotora de Justiça Vanessa Maia, bem como os demais juízes, promotores, autoridades militares e eclesiásticas locais.

Novo prédio

O novo prédio tem cinco pavimentos, custou cerca de R$ 18 milhões e tem capacidade para abrigar até nove varas judiciais. A construção começou em fevereiro de 2015 e terminou em abril de 2017. Com a construção, o TJMG garante melhores condições de trabalho a magistrados e servidores e atendimento melhor aos cidadãos. Além de ambientes adequados à realização dos serviços, o novo prédio unifica todas as atividades judiciais no mesmo espaço, facilitando o acesso do usuário à Justiça. Anteriormente, os setores do Judiciário na comarca funcionavam em mais de um prédio, exigindo que, em muitos casos, o cidadão se deslocasse para resolver as questões judiciais.

O Desembargador Saulo Versiani Penna ressaltou que esse foi um esforço do TJMG, sob o comando do presidente Desembargador Herbert Carneiro, para dar mais dignidade para os servidores e para os cidadãos.

Selo Comemorativo

A cerimônia teve o lançamento de um selo comemorativo da inauguração do novo prédio. Os Correios realizaram a apresentação da estampa, que mostra a fachada do Fórum, e a obliteração dos primeiros selos com a participação das autoridades presentes.

O Juiz Diretor do Foro, Dr. Vinícius Ristori, contou a trajetória de cerca de vinte anos até a inauguração da obra. “É uma edificação que irá servir muito bem a comunidade de Manhuaçu e dos cinco municípios que integram a comarca. É um sonho alcançado após muitos anos de luta e de busca por um terreno adequado e por orçamento para a construção. O prédio é bastante funcional, de qualidade, mas sem luxo. Ele foi planejado para que seja um ambiente agradável”, pontuou.

CEJUSC

Ainda foi inaugurado o Cejusc, que terá como coordenador o juiz Vinícius Dias Paes Ristori. O Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania concentra audiências e sessões processuais e pré-processuais de conciliação e mediação.

No espaço também funciona o serviço de atendimento e orientação ao cidadão. O objetivo do Cejusc é promover a solução dos conflitos por meio do diálogo entre as partes.

Comunicação Social de Manhuaçu