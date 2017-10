Obras para melhorar a segurança de ciclistas e pedestres na BR-262

Transitar a pé ou de bicicleta pela ciclovia da BR-262, no perímetro urbano de Manhuaçu, ficará mais seguro a partir de agora. Em parceria com o DNIT, a Prefeitura realiza as obras de reestruturação da ciclovia, uma reivindicação muito aguardada por quem ali passa todos os dias. Os trabalhos ocorrem em ritmo dinâmico, inclusive com a reposição dos ‘gelos baianos’ – blocos de concreto que demarcam o espaço exclusivo de pedestres e ciclistas.

As equipes do SAMAL também estão trabalhando no local, juntamente com os operários do DNIT para a limpeza da rodovia, além da revitalização das faixas de pedestres na BR-262. O Diretor do SAMAL, Eron Elias, acompanha os serviços de perto, coordenando as atividades, e pontua que todas estas melhorias beneficiarão aos moradores dos bairros que se situam às margens da rodovia, com mais segurança na caminhada.

O Secretário de Planejamento, Bruno Spínola, destacou os esforços da Prefeita Cici Magalhães junto à diretoria do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito), em Brasília-DF, para que estas obras tão aguardadas fossem realizadas.

A cidade também se prepara para as festividades da 38ª Feira da Paz, em comemoração aos 140 anos de Manhuaçu. O evento ocorre a partir desta sexta-feira, 03, no Parque de Exposições Fernando Maurílio Lopes, onde também estão sendo realizadas diversas melhorias na infraestrutura, para que a população possa comemorar esta alegre data com segurança e comodidade.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu