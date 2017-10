Placa em frente ao Congresso Nacional é adulterada com crítica a políticos

O material adesivo surgiu pela manhã e permaneceu na Esplanada até o início da tarde desta segunda-feira (16/10)

Um adesivo colocado sobre um placa de trânsito de Brasília surpreendeu quem passou em frente ao Congresso Nacional, nesta segunda-feira. Sobre a estrutura onde se indica a localização na Esplanada dos Ministérios, os dizeres “Formação de quadrilha”, “Corrupção ativa” e “O grande acordo nacional.”

Os dois primeiros fazem referência aos crimes pelos quais o presidente Michel Temer é acusado e será julgado nos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O terceiro, à frase dita pelo líder do governo no Sendo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Em conversa gravada no auge da crise que gerou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Jucá defendeu uma articulação para substituí-la por Temer num “grade acordo nacional” dos poderes.

O responsável pelo adesivo afixado sobre a placa, feito com um material semelhante ao de um ímã de geladeira, ainda é desconhecido. Os dizeres ficaram expostos até o início da tarde, quando policiais militares desobstruíram as informações originais da sinalização. Não houve dano material ao patrimônio público. As palavras foram escritas e grafadas com letras e fonte semelhantes às padronizadas nesse tipo de sinalização usada na cidade.

De Brasília, Hédio Júnior