Posse do Prefeito e Vereadores em Luisburgo

A solenidade de Posse dos eleitos para o mandato 2017-2020 em Luisburgo foi realizada às 14h de ontem, dia 1º de Janeiro, no Ginásio Poliesportivo Homero Caetano Viana. Logo após, às 19h, foi celebrada Santa Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz de São Luiz Gonzaga, no centro da cidade.

Foram empossados o Prefeito reeleito José Carlos Pereira, Vice-prefeito Mauro de Abreu (Mauro do Zé Neves) e os Vereadores Alair Figueiredo de Assunção Júnior (Juninho Moita); Altacir dos Santos Fagundes (Piaza); Cornélio dos Santos; Geraldo Aparecido da Silva; Jézio Damasceno (Zizinho Damasceno); Luiz Rodrigues Rosa Neto; Renato Rodrigues Rosa (Renato Padeiro); Roque Garcia dos Santos; e Wesley da Silva Caetano (Leco da Mercearia).

Também presentes, o representante do Comando do Destacamento da Polícia Militar de Luisburgo, Sd. Lindomar; Assessor Jurídico Dr. Marcone Barbosa Ferreira e Pastores Cláudio, Geraldo e Carlito – que conduziram o Momento de Oração.

O novo secretariado municipal foi oficialmente apresentado. Assumem as Secretarias: José Pacheco da Silva (Saúde), Márcio José Damasceno (Obras), Camila Carvalho (Ação Social), Maria Aparecida Sérgio (Educação), João Batista Pereira (Administração), Douglas Berbert (Finanças) e Henrique do Carmo Moreira (Transportes).

Em cumprimento ao Regimento Interno, que estabelece que a função de Presidente Temporário da Sessão Legislativa deva ser exercida pelo Vereador mais idoso, coube ao Vereador Jésio Damasceno, presidir mais uma vez a sessão, como ocorreu na Posse anterior (2013).

Após o Juramento dos Vereadores, deu-se início à votação para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. Apenas uma chapa concorreu, sendo eleita por unanimidade, com nove votos.

O Vereador Geraldo Aparecido da Silva foi eleito Presidente; Renato Rodrigues Rosa (1º Vice-presidente); Wesley da Silva Caetano (1º Secretário); Roque Garcia dos Santos (2º Vice-presidente) e Alair Figueiredo de Assunção Júnior (2º Secretário). Após este instante, houve o Juramento e a assinatura do Termo de Posse por parte do Prefeito José Carlos Pereira e do Vice-prefeito Mauro de Abreu.

O Presidente da Câmara eleito para o biênio 2017-2018, Geraldo Aparecido da Silva, destacou o compromisso dos vereadores em trabalhar, buscando o bem-estar social para toda a população, em seu pronunciamento.

Durante os discursos do Vice-prefeito Mauro de Abreu e do Prefeito José Carlos, houve a entrega simbólica das chaves da Prefeitura, sendo convidado para este ato, o pai do Prefeito, Senhor Eunício Pereira. Os pastores presentes convidaram à população para participar de Culto em Ação de Graças a ser realizado no próximo domingo, dia 08, às 19h, na Igreja Assembleia de Deus, em Luisburgo.

Thomaz Jr. – fotos: Geilson Dângelo