Prefeita Cici reúne-se com moradores de Santo Amaro de Minas

A Prefeita Cici Magalhães participou de mais uma reunião comunitária do município, desta vez em Santo Amaro de Minas. A exemplo de outros encontros ocorridos também este mês, em Dom Corrêa e no Bairro Petrina, houve expressiva participação de moradores e lideranças locais.

Em Santo Amaro de Minas, a reunião ocorreu no conhecido ‘posto dos Correios’, ao lado da Igreja Católica. Em pauta, questões relacionadas ao terreno para construção da UBS (Unidade Básica de Saúde), manutenção da ponte na área urbana do distrito, construção de pátio para a associação UNICONSTA, iluminação pública, construção de telhado e troca de piso da EM Rita Clara Sette, além dos preparativos para a festa da comunidade, que este ano ocorrerá entre os dias 8 e 10 de Setembro, entre outros assuntos.

Entre os presentes, os Secretários Municipais João Amâncio (Obras), Gena Clara (Cultura e Turismo) e Luizaura Januário (Educação); Ex-vereadora e moradora da comunidade, Aponísia dos Reis; Diretora da EM Rita Clara Sette, Cláudia Mayrinck; Presidente da UNICONSTA, Cristina Mairinks; Coordenador da Igreja Católica, Etevaldo Dutra; Sr. Silvério Reis, além de representantes da AMA.

Em Santo Amaro de Minas, a Prefeitura de Manhuaçu realizou recentemente o calçamento da Rua Jurandir Dornelas, com o apoio dos moradores, em regime de mutirão. Com mais de cem metros de extensão, a obra proporcionou uma nova realidade para as famílias que ali residem. No decorrer do encontro, os representantes das Associações UNICONSTA e AMA agradeceram à Prefeita Cici Magalhães e à Secretaria de Obras pelo trabalho realizado.

Ainda durante a reunião, os moradores apresentaram reivindicações e tiveram suas indagações esclarecidas pelos representantes do Executivo Municipal.

Sobre a festa comunitária, a Prefeita Cici Magalhães mencionou o apoio do município para a realização do evento, com a disponibilização de palco, luz, sonorização e show musical.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu