Prefeita de Manhuaçu prestigia troca de comando do 11º Batalhão

A prefeita Cici Magalhães prestigiou a troca de comando do 11º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, na manhã da sexta-feira (5/01). O evento foi realizado no pátio da Sentinela do Caparaó, em Manhuaçu e contou com a presença de autoridades militares, ex-comandantes dos 11º Batalhão de Polícia Militar, lideranças políticas e comunitárias da região, prefeitos, vereadores e secretários.

O tenente-coronel Sérgio Renato da Silva assumiu a função de comandante da unidade militar. Ele substituiu o coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, que será o novo comandante da 15ª Região da Polícia Militar, em Teófilo Otoni.

A prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães deu as boas-vindas ao novo comandante do 11º Batalhão. “Recebemos de braços abertos o novo comandante. Temos a certeza de que fará um excelente trabalho afrente desta unidade militar. Colocamos as portas do Poder Executivo abertas para um profícuo diálogo e parceria em prol da nossa segurança pública”, comentou Cici.

Ela também agradeceu ao serviço prestado pelo coronel Sérvio e desejou excelente trabalho na nova jornada. “Sérvio é filho de Manhuaçu e desta maneira honrou a nossa cidade. Com muito profissionalismo e seriedade, conduziu a Polícia Militar de forma impecável. Sem dúvida, fará um brilhante trabalho também em Teófilo Otoni, afrente da 15ª Região”, concluiu a prefeita.