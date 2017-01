Prefeita de Manhuaçu se reúne com dirigentes do sindicato dos servidores

Compartilhar no Facebook

Integrantes da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (SINTRAM) receberam a visita da Prefeita Cici Magalhães e da Secretária de Administração, Cristina Miranda, na sede da entidade, na tarde da terça-feira, 10/01.

Durante o encontro, foram apresentadas à Prefeita Cici Magalhães várias reivindicações dos servidores públicos municipais, como a campanha salarial, que no ano passado não foi aplicada, questões de carga horária, plano de cargos e carreira, insalubridade e processos administrativos.

O responsável pelo Departamento Jurídico do SINTRAM, advogado Glauber Carvalho Vidal, esclareceu também pontos que o sindicato considera importantes e que precisam de atenção da administração municipal, inclusive com algumas demandas já judicializadas.

O presidente do Sindicato, Jaime Rodrigues Ferreira (Jaiminho), também manifestou preocupação com a defasagem salarial acumulada e outras dificuldades, inclusive de infraestrutura, para o trabalho dos servidores municipais.

Cici Magalhães fez questão de pontuar sua vontade de dialogar com o sindicato e ouvir o funcionalismo municipal. Ela lembrou o cenário de dificuldades que afeta todos os municípios, onde falta recursos.

A prefeita também informou algumas medidas que está adotando no início do governo, relacionadas a economia, busca de maior eficiência na gestão pública e redução de custos.

“Vim ao sindicato para ouvir as demandas e também explicar um pouco da situação da prefeitura. Acredito nessa parceria que está se desenhando que será fundamental para os avanços nas negociações de benefícios para os servidores. Vamos avaliar as demandas apresentadas e voltar a nos reunir para conversar”, pontuou.

Cici Magalhães informou também que foi solicitada ao setor contábil da prefeitura uma planilha com o estudo do impacto financeiro nos cofres públicos, já que a folha está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O presidente Jaime Rodrigues Ferreira ainda informou ações que o sindicato desenvolve e novos projetos que estão sendo elaborados.

Secretaria Municipal de Comunicação de Manhuaçu