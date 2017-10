Prefeitura busca modernização da iluminação pública em Manhuaçu

Com a proposta de tornar as ruas e demais locais públicos mais claros e seguros à noite, a Prefeitura de Manhuaçu está implantando o Programa de Modernização de toda a rede no município. De acordo com a Prefeita Cici Magalhães, o projeto contempla a reestruturação de todo o parque elétrico, com a colocação de lâmpadas de led – que, além de modernas, possibilitam maior claridade e economia de até 65% dos gastos com energia elétrica-, além de contribuir para a segurança pública, com melhor iluminação das ruas, avenidas, praças e o parque de exposições.

Para tornar este audacioso projeto realidade, esta semana um importante passo foi dado pela Prefeitura, com a publicação de Edital de Chamamento de PMI nº 001/2017 (Publicação de Manifestação de Interesse), no Diário Oficial do Município, como etapa do Programa de Modernização da Rede de Iluminação Pública. O objetivo é o estabelecimento de um novo modelo de prestação de serviços para o setor, com mais qualidade e eficiência (menor consumo de energia).

Além do Diário Oficial do Município (ed. 17/10/2017), houve publicação também nos Diários Oficiais do Estado e da União (ed. 19/10/2017) para apresentação de estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica para a composição do Edital de contratação de Parceria Público-Privada ou modelo alternativo para modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do município.

Conforme a publicação, o município manifesta a intenção de receber estudos técnicos em nível de detalhamento suficiente para a composição de edital de contratação de PPP (Parceria Público-Privada). Busca-se colher propostas de soluções de engenharia, luminotécnica, sistemas embarcados inteligentes e análogos aplicadas em projetos específicos para o aumento da eficiência da iluminação pública, por meio da reconstrução total ou parcial da infraestrutura do sistema, com inclusão de iluminação de led ou de tecnologia superior, pleno atendimento aos usuários, entre outras ações.

Interessados devem protocolar Ofício de Manifestação de Interesse na Secretaria Municipal de Planejamento e recebido por um dos membros da PPP, na Prefeitura de Manhuaçu, no centro da cidade. O edital está disponível em https://goo.gl/eHVrSN. Interessados têm o prazo de quinze dias, contados a partir desta publicação, para fazer o cadastro (03/11/2017).

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu