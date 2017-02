Prefeitura de Manhuaçu abre processo seletivo

A Prefeitura de Manhuaçu, por intermédio da Secretaria de Saúde, abriu Processo Seletivo Público Simplificado 01/2017 para preenchimento do cargo de Agente de Combate às Endemias para atuação na cidade e distritos. São previstas doze vagas no edital e ainda a formação de cadastro de reserva.

A função exige ensino fundamental completo; ter bom condicionamento físico por se tratar de função cujo exercício se dará permanentemente em campo que será verificado através de teste de capacidade física. Além disso, o aprovado deverá concluir com aproveitamento satisfatório o curso de qualificação básica de formação.

A carga horária é de 40 h/semanais com remuneração de R$ 1.079,91. No edital, são previstas vagas na cidade de Manhuaçu e nos distritos de Dom Corrêa, São Sebastião do Sacramento, Vilanova, Realeza, Santo Amaro de Minas, São Pedro do Avaí e Ponte do Silva.

Requesitos

Os candidatos deverão apresentar os seguintes requisitos para inscrição: a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; e)não ter registros de antecedentes criminais; f) ter, no mínimo, 18 anos completos, no ato da contratação; g) possuir o Ensino Fundamental completo; h) ter disponibilidade de tempo para cumprir carga horária definida no Edital e eventualmente participar de eventos promovidos pela equipe; i)ter boa saúde física e mental, verificada através do atestado médico admissional; j) não haver sofrido, no exercício da atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público ou ter uma avaliação de desempenho insatisfatória quanto ao seu desempenho; k) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração oriundos de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.

Inscrição

Para a inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (CÓPIA E ORIGINAL) no ato da inscrição: a) xérox e original da carteira de identidade (frente e verso) ou outro documento oficial de identidade com foto; b) xérox e original do CPF; c) xérox e original do comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone e etc); d) xérox e original do histórico escolar ou declaração do ensino fundamental completo; e) certificado de reservista para o sexo masculino; f) declaração de não ter sofrido no exercício de função pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público ou ter uma avaliação de desempenho insatisfatória quanto ao seu desempenho fornecida pelo órgão público no qual trabalhou ou trabalha; g) cópia de antecedentes criminais.

As inscrições realizar-se-ão no Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu, na Rua Mellin Abi-Ackel, nº 600, Bairro Todos os Santos, nos dias 20, 21 e 22 de Fevereiro de 2017 nos horários de 08h00min as 11h00min e 13h00min as 16h00min.

Os candidatos devem imprimir e preencher a ficha de inscrição que está disponível no anexo III do edital, (exceto assinatura e n° de inscrição que serão preenchidos no local), ou mesmo comparecer no local acima informado, onde receberão a ficha de inscrição para preenchimento.

Confira o Edital Completo no Link: https://goo.gl/JaPRXL